Ahmet Naci Dilek " 27 Ekim 2017 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Doktora Tezimi tamamlıyarak Bilim Doktoru ünvanını kazanmış bulunmaktayım" dedi.





Ahmet Naci Dilek Doktorasını Başarıyla Tamamladı

Tüm Taekwondo ailesine sevgi ve saygılarımla.

27 Ekim 2017 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında değerli jüri üyelerimin teveccühleriyle Doktora Tez Savunma sınavımı başarıyla tamamlayarak, Bilim Doktoru ünvanını kazanmış bulunmaktayım.

Bu süreçte bana destek olan başta danışman hocam Prof. Dr. Osman İmamoğlu, kadim dostum ve akademik çalışmalarımın mihmandarı Doç. Dr. Mutlu Türkmen, çalışmalarıma her aşamada sınırsız destek veren Doç. Dr. Menderes Kabadayı, değerli dostlarım, hocalarım Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Kul hocalarıma en içten duygularımla teşekkür ediyorum.

Doktora tez aşamamda ve verilerin sağlanması noktasında, başta taekwondo, karate, atletizm, yüzme, basketbol ve futbol branşlarından destek olan, kapılarını açan, milli sporcular olmak üzere, hocalarına, kulüplerine ve milli takımlara teşekkürlerimi borç bilirim.

Özellikle gurur verici olan ülkemi en iyi ve örnek şekilde temsil ettiğim ve 2002-2012 yılları arasında milli takımlar teknik direktörlüğünü yaptığım ve 2012- 2017 yılları arasında Taekwondo Federasyon Başkanlığını yaptığım Bosna Hersek'ten Taekwondo dalında ilk doktora ünvanı alan kişi olmamdır. Bu da ülkem, milletim, spor ve taekwondo camiası adına ayrıca gurur vericidir düşüncesindeyim.

Tez konum tüm antrenörleri ilgilendiren: Antrenör davranışları ile ilgili olarak sporcu algısının araştırılması: Türkiye ve Bosna Hersek Örneklerinin Karşılaştırılması, konusu yukarıda zikrettiğim spor branşlarında toplam 1394 sporcuyla yapılan ölçekle eide edilen sonuçları içermektedir. Ayrıca Uluslararası boyutu olması hasebiylede önem taşımaktadır.

Biz eğitimcilerin sporculara, öğrencilere yaklaşım tarzımızın onlar tarafından nasıl algılandığı hepimizin takdiri çok önemlidir. Son 25 yıllık antrenörlük ve milli takımlar teknik direktörlüğüm süresince gerek kendi sporcularım üzerinde gerekse diğer antrenörlerin sporcuları üzerinde analizler yapmaya çalıştığım ve sporun en temel ögelerinden olan sporcu antrenör ilişkileri her boyutuyla bu çalışmada incelenmiştir.

Ayrıca 2012 yılında Bosna Hersek Devlet Üniversitesinde Sarajevo Üniversitesi, bitirdiğim yüksek lisans tez konum 2007 Dünya Taekwobdo Şampiyonasının analizidir. Özellikle bu şampiyonanın seçilmesinin amacı manuel sistemle yapılan son büyük uluslararası organizasyon olmasıdır.

İnşallah bu doktora çalışmamda bir spor branşı olarak bulunan taekwondo için ayrıca bilimsel çalışmalar yapmayı hedefliyorum ve bu çalışmaların sporumuza katkısının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Tüm taekwondo ve spor camiamıza hayırlı olsun.

Bundan sonraki akademik ve sportif çalışmalarımı Türkiye'de devam edeceğimi ve elimden geldiğince genelde spor ama özelde taekwondo'ya katkılar sunmaya hazır olduğumu bildirir saygılar sunarım.

Dr. Ahmet Naci Dilek

Bosna Hersek Taekwondo Federasyonu Başkanı ( 2012- 2017 )