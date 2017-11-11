19. Balkan Taekwondo Şampiyonası 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirne'de başladı. 10 Kasımda poomsae müsabakaları yapıldı. 11-12 Kasımda Kyorugi (Taekwondo Müsabakaları) müsabakaları yapılacak.





Balkan Taekwondo Birliği (BTU) tarafından düzenlenen ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından organize edilen 19. Balkan Taekwondo Şampiyonası (19th Balkan Taekwondo Championships) 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirne'de yapılacak.

Tarih : 10-12 Kasım 2017

Yer : Trakya Üniversitesi 75.Yıl Spor Salonu Balkan Yerleşkesi - EDİRNE

Müsabaka Takvimi:

10 Kasım 2017 - Poomsae Taekwondo

11-12 Kasım 2017 - Kyorugi (Taekwondo Müsabakaları)

Balkan Taekwondo Şampiyonası; açık bir turnuva olmayıp, Balkan Taekwondo Birliği tarafından düzenlenen ve birliğe üye ülkelerin milli takımlarıyla katıldığı bir şampiyonadır.

Türkiye adına Balkan Şampiyonası'na katılacak milli takımdaki sporcularla iletişime geçilmiştir.

Katılımcılar kendi imkanları ile katılacaktır. Şampiyonaya katılım ücreti olan 30 Avro kayıt esnasında Balkan Taekwondo Birliği'ne (BTU) elden ödenecektir.

Türkiye, 46’sı altın, 21’i gümüş ve 63’ü bronz olmak üzere toplam 127 madalya ile ilk sırayı aldı. Sırbistan’ın 2’nci sırayı aldığı şampiyonada 3’ncülüğü Bosna Hersek elde etti.

Türkiye, müsabaka dalında 33 altın, 17 gümüş ve 57 bronz madalya kazandı. Türk sporcular, poomsae kategorisinde ise 13 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.