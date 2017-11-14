Milli takım antrenörü Ercan Aldemir 19. Balkan Taekwondo Şampiyonasında 5 sporcuylan 3 Altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.





Mersin bölgesi Milli takım antrenörü Ercan Aldemir hocamız bu sene Edirne’de 19. su düzenlenen Balkan Şampiyonasına Milli takımı temsilen 5 sporcu gönderip 3 Altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

37 kg - Öykü Özbey 1. oldu

47 kg - Özge Özbey 1. oldu

49 kg - Melisa Karsandı 1. oldu

54 kg - Akın Şişik+73 kg - Zühre Korkmaz

Ercan Aldemir "Genç sporcularımızın milli olmaları ve uluslar arası tecrübe kazanmaları açısından çok önemli bir organizasyondu ve tüm Sporcularımız için çok yararlı oldu.Bu turnuvada birçok sporcumuz ilk kez milli olmanın heyecan ve gururunu yaşadı.Bizlere bu imkanı sağlayan Federasyon başkanımız Metin Şahin beye, Federsyon yetkililerine ve ayrıca çok güzel bir misafirperverlik gösteren Edirneli kardeşlerime çok teşekkür ederim" dedi.