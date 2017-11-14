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Taekwondo

x2017 11 aldemir 01Milli takım antrenörü Ercan Aldemir 19. Balkan Taekwondo Şampiyonasında 5 sporcuylan 3 Altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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Mersin bölgesi  Milli takım antrenörü Ercan Aldemir hocamız bu sene Edirne’de 19. su düzenlenen Balkan Şampiyonasına Milli takımı temsilen  5 sporcu gönderip 3 Altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
37 kg - Öykü Özbey  1. oldu
47 kg - Özge Özbey  1. oldu
49 kg - Melisa Karsandı 1. oldu
54 kg - Akın Şişik+73 kg - Zühre Korkmaz
Ercan Aldemir "Genç sporcularımızın milli olmaları ve uluslar arası tecrübe kazanmaları açısından çok önemli bir organizasyondu ve  tüm Sporcularımız için çok yararlı oldu.Bu turnuvada birçok sporcumuz ilk kez milli olmanın heyecan ve gururunu yaşadı.Bizlere bu imkanı sağlayan Federasyon başkanımız Metin Şahin beye, Federsyon yetkililerine  ve ayrıca çok güzel bir misafirperverlik gösteren Edirneli kardeşlerime çok teşekkür ederim" dedi.

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