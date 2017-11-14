Çerkezköy Şampiyon Spor Kulubu sporcusu Alperen Ayaz 37kg da Balkan Taekwondo Şampiyonu oldu.





Alperen Ayaz BALKAN ŞAMPİYONU !!!

Tekirdagın Çerkezköy ilçesinde Faliyet Gösteren Antrenörlüğünü Vural Ayaz hocanın yaptıgı Şampiyon Spor Kulubu sporcusu Alperen Ayaz Balkan Taekwondo Şampiyonu oldu.

2017 Yılında yapılan "Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası"nda Türkiye Şampiyonu olarak çok buyuk bir başarı kazanarak Çerkezköy'e Türkiye Şampiyonlugu sevinci yaşatan Alperen Ayaz, Edirnede yapılan 19. Balkan Taekwondo Şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek Balkan Taekwondo Şampiyonu oldu.

Alperen Ayaz ile ilk maçında (Çeyrek Final) Bulgar Sporcuyu 31 - 10 yenerek yarıfinale yukseldi. Yarı finalde Sırb rakibini 17 - 14 yenerek Finale yükseldi. Finalde Bulgar sporcuyu 23 - 3 gibi ezici bir farkla/skorla skorla yenen Alperen Ayaz " 37kg Yıldızlar Balkan Taekwondo Şampiyonu" oldu.

Şampiyon Spor Kulubı Antrenör Vural Ayaz yaptıgı açıklamada " Balkan Şampiyonlugumuz Ülkemize, Tekirdağ ilimize, Çerkezköy ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bize daima destek olan Belediye Başkanımız Vahap Akay'a ve Milli takım Antrenörümüz Bilal Güzel’e de ayrıca teşekkür ederim" dedi..

Alperen Ayaz “Şampiyona ya çok iyi bir hazırlık yaptım ve hedefim de şampiyon olmaktı. Milli sporcu olarak ilk kez katıldığım böyle büyük bir uluslararası organizasyonda ülkemi de en iyi şekilde temsil ederek yıldızlar kategorisinde birincilik kürsüne çıkarak İstiklal Marşı’mızı okuttum ve bundan da büyük bir onur ve gurur duydum.

Azim + hırs + çok çalışmak = Şampiyonluk. Bu başarımın temelini atan sayın Vural Ayaz 'a, yani Antrenörümde olan babama sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Balkan şampiyonasından önce kendisini makamında ziyaret ettiğim Belediye Başkanımız Vahap Akay bana ‘Balkan Şampiyonu olacağına inancım tam’ demişti. Bende bana güvenenleri mahçup etmedim ve balkan şampiyonu oldum. Belediye başkanımız Akay’a destekleri için çok teşekkür ediyorum.

Bu elde ettiğim balkan şampiyonluğunu Belediye Başkanımız Vahap Akay başta olmak üzere Çerkezköy ve tüm Tekirdağ halkına hediye ediyorum. Ayrıca hem antrenörüm olan babam Vural Ayaz ve Milli takım Antrenörümüz Bilal Güzel’e de çok teşekkür ederimm” dedi.