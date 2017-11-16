Edirne Belediye Spor Kulübü sporcusu Mine KARAKAÇAN, 63kg Genç Bayanlar kategorisinde Balkan 3.sü oldu.





MİNE KARAKAÇAN BALKAN 3. SÜ



Türkiye Taekwondo Federasyonu ve Balkan Taekwondo Birliği’ nin ortaklaşa düzenledikleri 19. Balkan Taekwondo Şampiyonası, 10-12 Kasım 2017 tarihlerinde 8 ülkeden yaklaşık 550 sporcunun katılımıyla Edirne’ de gerçekleştirildi.

Gençler kategorisinde, bu yıl Türkiye 3. sü olarak, 19. Balkan Taekwondo Şampiyonasında ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil etme hakkı elde eden Edirne Belediye Spor Kulübü sporcusu Mine KARAKAÇAN, 63kg Genç Bayanlar kategorisinde bu kez de Balkan 3.sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

KARAKAÇAN şampiyonanın tamamlanmasının ardından basına duygularını dile getirirken şunları söyledi “Spor hayatımda tam ümidimi kaybettiğim anlarda her seferinde beni yeniden ayağa kaldıran hocam Metin EŞME’ ydi. O bana benden daha çok inandı ve güvendi. Bu yıl elde ettiğim başarılar rüya gibi. 2017 yılında önce il birincisi olarak başladığım başarı yolculuğumuz sonra Türkiye 3. lüğüne oradan da Balkan 3.lüğüne ulaştı. O arkamızda olunca daha bir güvenle çıkıyoruz maçlara.

Eminim ki ben ve takım arkadaşlarım Hocamızla çok daha büyük başarılar elde edeceğiz. İyi ki Edirne Belediye Sporluyum, iyi Metin Hocanın öğrencisiyim. Benim için bundan büyük gurur yok. Madalyamı Edirne’ye, hocama ve spor hayatımda beni sürekli destekleyen aileme armağan ediyorum.”

YİNE BAŞARI YİNE EDİRNE BELEDİYE SPOR

Yıllardır yukarıya doğru devam eden başarı çıtası 2017 yılında zirve yapan Edirne Belediye Spor Taekwondo takımı, Balkan şampiyonasında elde edilen derece ile 2017 yılındaki 11.ci büyük derecesini elde ederek Edirne için kırılması zor bir rekorunda sahibi oldu. 2017 yılında 2 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye 2.liği, 5 Türkiye 3.lüğü, 1 Avrupa 2. Liği, 1 Avrupa 3.lüğünden sonra 1 de Balkan 3.lüğü ile sezonu kapatan Edirne Belediye Spor Taekwondo takımı, taekwondo camiasında ve Edirne’nin spor camiasında parlamaya devam ediyor.