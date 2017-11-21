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Taekwondo Türkiye Taekwondo Federasyonu

x2018 01 ttf logoTürkiye Taekwondo Federasyonu, Federasyondan izin alınmadan yapılan, İZİNSİZ DÜZENLENEN etkinlikler için bir duyuru yayınladı.

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2017 09 metin sahin 02

Federasyondan İzinsiz Düzenlenen Etkinlikler Hakkında Duyuru

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Taekwondo Federasyonundan izin alınmadan yapılan / İZİNSİZ DÜZENLENEN etkinlikler için bir duyuru yayınladı.

"Taekwondo branşında İl Müdürlüklerince 2017 yılı içerisinde düzenlenecek faakiyet ve etkinlikler federasyonumuzca onaylanmıştı.

Ancak son günlerde çeşitli illerde federasyonumuzdan izin ve sağlık tedbiri alınmadan antrenman ve etkinlik adı altında faaliyetlerin düzenlendiği tespit edilmiştir.

Bu tür etkinliklerde doğabilecek olumsuzluklardan (ölüm, sakatlık v.b.) başta İl Müdürlükleri, Şube Müdürleri, İl temsilcileri ve antrenörler sorumlu olup; federasyonumuzdan izin alınmadan yapılan bu tür etkinliklerden sorumlu olan kişiler federasyonumuz disiplin kuruluna sevk edilerek, gerekli her türlü işlem yapılacaktır.

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi için Federasyonumuzdan yazılı izin alınması, Teknik Personel ve gözlemci talep edilmesi, ambulans bulundurulması zorunludur. Önemle duyurulur."

 

 

 

 

Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

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