Isparta da yapılacak Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası kayıtları online olarak internet üzerinden yapılacaktır.





Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (Turkish Taekwondo Club's Championships) 30 Kasım - 3 Aralık 2017 tarihleri arasında Isparta'da yapılacak.



Müsabaka Tarihi : 30 Kasım - 3 Aralık 2017

Müsabaka Yeri : Işıkkent Spor Salonu - Isparta

30 Kasım – 03 Aralık 2017 tarihleri arasında Isparta ilinde yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılacak sporcuların kayıtları online olarak internet üzerinden yapılacaktır.

Sporcu kayıtları, kulüpler tarafından Federasyonun internet sitesinin sol tarafında bulunan "Online Müsabaka Kayıt" bölümündeki link tıklanarak ulaşılacak sayfadan, daha önce Federasyondan almış oldukları şifrelerle yapılabilecek olup, online kayıt girişi 27 Kasım 2017 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

Önemli Not: Müsabakalara kayıt yapacak sporcular İL MÜDÜRLÜKLERİ tarafından gönderilecek listelerde yer alan sporcular olmalıdır. Onaylanmış listelerde Federasyon sicil numarası ve kulüp adı bilgilerinin eksiksiz olması önemle rica olunur.

Teknik toplantı 29 Kasım 2017, Çarşamba günü saat 13.00’de yapılacaktır.

Bütün sıkletlerin tartıları 29 Kasım 2017, Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacaktır.

Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası:

30 Kasım - 3 Aralık 2017 | Isparta

KULUPLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 30 KASIM-3 ARALIK 2017 - İSPARTA

30 KASIM 2017 Perşembe 1 ARALIK 2017

Cuma 2 ARALIK 2017

Cumartesi 3 ARALIK 2017

Pazar ERKEKLER 56,68kg 63,87kg 54,74kg 80,+87kg BAYANLAR 49,67kg 53,57kg 46,73kg 62,+73kg

- Her sıklette bir kişi olmak üzere erkeklerde en az 6 en fazla 8; bayanlarda en az 5 en fazla 8 sporcunun kaydı yapılabilecektir. Kulüp, sadece bayanlar veya sadece erkeklerden oluşan takımla katılabilecektir.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır, tartıdan bir sporcu dahi geçemezse takım şampiyonaya katılamayacaktır. Tartıdan geçmiş olsa dahi müsabakaya çıkmayan takım, Türkiye Kulüpler Şampiyonası’na katılma şartını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

- Katılan sporcular en az kırmızı-siyah kuşak (1. GIP veya üzeri) ve yaş olarak da 15 yaş üzeri (2002 ve öncesi doğumlular) olmalıdır.

- Kulüp lisansına sahip yabancı uyruklu sporcular şampiyonaya katılabilecektir. Yabancılar için kota, her kulüp için en fazla 3 bayan ve 3 erkekle sınırlandırılmıştır.

Müsabakalara online kayıt yaptırmak için Tıklayınız.