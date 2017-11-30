Şampiyonanın 1. Gününde 58kg CİHAT ÇAKMAK, 68kg BERKAY AKYOL, 49kg HANİFE AYAN ve 67kg KÜBRA KIYI kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
Kulupler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 1. Gününde 58kg CİHAT ÇAKMAK, 68kg BERKAY AKYOL, 49kg HANİFE AYAN ve 67kg KÜBRA KIYI kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 1. Gün Sonuçları (30 Kasım 2017) - isparta
|ERKEKLER
|BAYANLAR
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58 KG
1. CİHAT ÇAKMAK - İSTANBUL B.ŞEHİR BLD SK
2. MUHAMMED TALHA ŞEN - İSTANBUL ÖNCÜ SK
3. SELİMCAN DAĞISTANLI - ERZURUM ANADOLU FORM SK
3. MERTCAN ÇELİK - ISPARTA YALVAÇ ÇINAR SK
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49 KG
1. HANİFE AYAN - ANKARA ADLİYE SK
2. KÜBRA DÜRDANE ÇAKIR - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3. ESRANUR DURAK - ANKARA DEMİR SK
3. SEVGÜL KOÇ - KAYSERİ EMNİYET SK
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68 KG
1. BERKAY AKYOL - İSTANBUL B.ŞEHİR BLD SK
2. BARIŞ DAĞ - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3. EMRE ERSÖZ - İSTANBUL KILIÇ TKD SK
3. SAMET ERKOVAN - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD SK
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67 KG
1. KÜBRA KIYI - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
2. ESRA NUR ERDEN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3. TUĞBA TORLAK - ANKARA EGO SK
3. HÜMEYRA KAR - İSTANBUL TUZLA BLD SK