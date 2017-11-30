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Taekwondo Tekvando

x2018 01 ttf logoŞampiyonanın 1. Gününde 58kg CİHAT ÇAKMAK, 68kg BERKAY AKYOL, 49kg HANİFE AYAN ve 67kg KÜBRA KIYI kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.

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Kulupler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 1. Gününde 58kg CİHAT ÇAKMAK, 68kg BERKAY AKYOL, 49kg HANİFE AYAN ve 67kg KÜBRA KIYI kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.

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Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 1. Gün Sonuçları (30 Kasım 2017) - isparta

ERKEKLER BAYANLAR

58 KG

1. CİHAT ÇAKMAK - İSTANBUL B.ŞEHİR BLD SK

2. MUHAMMED TALHA ŞEN - İSTANBUL ÖNCÜ SK

3. SELİMCAN DAĞISTANLI - ERZURUM ANADOLU FORM SK

3. MERTCAN ÇELİK - ISPARTA YALVAÇ ÇINAR SK

49 KG

1. HANİFE AYAN - ANKARA ADLİYE SK

2. KÜBRA DÜRDANE ÇAKIR - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK

3. ESRANUR DURAK - ANKARA DEMİR SK

3. SEVGÜL KOÇ - KAYSERİ EMNİYET SK

68 KG

1. BERKAY AKYOL - İSTANBUL B.ŞEHİR BLD SK

2. BARIŞ DAĞ - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK

3. EMRE ERSÖZ - İSTANBUL KILIÇ TKD SK

3. SAMET ERKOVAN - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD SK

67 KG

1. KÜBRA KIYI - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK

2. ESRA NUR ERDEN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK

3. TUĞBA TORLAK - ANKARA EGO SK

3. HÜMEYRA KAR - İSTANBUL TUZLA BLD SK

 

 2017 11 ktts kursu b68kg 02

 

2017 11 ktts kursu 49kg 02

 

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2017 11 ktts madalyalar

 

 

 

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