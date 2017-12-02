Balkan teakwando şampiyonasında ülkemizi temsil eden Yasin Böçek 74kiloda Balkan şampiyonu oldu.





YASİN BÖCEK BALKAN ŞAMPİYONU

10 - 12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirnede yapılan Balkan teakwando şampiyonasında ülkemizi temsil eden Yasin Böçek 74kiloda Balkan şampiyonu oldu.

74 kg da Ülkemizi temsil eden Yasin Böcek ilk turda Arnavut, Çeyrek Finalde Bulgar, Yarıfinalde Türk ve Final Macında Hırvat sporcuyu yenerek Balkan Taekwondo Şampiyonu oldu.

Antrenör Tahsin Böcek " Yasinle birlikte Balkan şampiyonasına günde iki antreman yaparak hazırlandık.Çalışan insanların kazanacagına, hak ettiğine olan inancımla durmaksızın antremanlarımıza devam ettik. Ve sonunda Edirne'de gayretlerimizin, çalışmalarımızın neticesini Balkan Şampiyonluguna ulaşarak elde ettik. Yasin'in kazandığı şampiyonluk ülkemize, Ankaramıza ve Kulubumüze hayırlı ugurlu olsun.

Bize olan desteklerinden dolayı Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e ve Federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.