İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz , Sude Yaren Uzunçavdar’ı makamında ağırladı.





Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları öğrencisi Sude Yaren Uzunçavdar’ı İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz makamında ağırladı.

Kulüpler Avrupa Takwondo Şampiyonu ve Uluslararası Taekwondo Turkish Open Bronz madalya sahibi Uzunçavdar’ı spordaki başarılarından dolayı tebrik eden Boz, yaptığı açıklamada spor dalında başarılı olan öğrenciler, akademik alanda da başarıyı yakalıyorlar. Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ta İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olup hem okul hayatında hem de spor dallarında başarılı olmuş örnek bir kişiliktir dedi.

Kurumu temsilen Ortaokul Müdür Yardımcısı Mehmet Demirci’nin de katıldığı görüşme samimi sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Başarılı sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, Özel Gökyüzü Koleji’nde okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan Kurucu-Genel Müdür Dr. Hüseyin Emin Öztürk nezdinde tüm yönetici ve öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.