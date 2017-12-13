Türkiye, Avrupa Para-Taekwondo Şampiyonası’nda, Bayanlarda Avrupa Şampiyonu, Genel Kategori ve erkeklerde Avrupa 2.liği elde etti.





Türkiye, Avrupa Para-Taekwondo Şampiyonası’nda 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Bayanlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Türkiye, genel sıralama ve erkeklerde Avrupa 2’nciliğini elde etti.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 19 ülkeden 99 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Para-Taekwondo Şampiyonası’na 15 sporcu ile katılan Türkiye, 14 madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonada, erkekler K42 75 kiloda Mehmet Serkan Serpici, K42 +75 kiloda Mehmet Sami Saraç, bayanlar K42 49 kiloda Nurgül Bilek, K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ve K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın madalya kazandı. Bayanlar K42 +58 kiloda Ayşe Dudu Karatay, K44 +58 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler K44 61 kiloda Alican Özcan gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler K43 75 kiloda Osman Yalt, K44 75 kiloda Fatih Çelik, K44 +75 kiloda Bayram Kayan, K42 +75 kiloda Yaşar Sami Gökbaba ile bayanlar K44 49 kiloda Şerife Tuncay ve K44 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız bronz madalya kazandı.



Türkiye, bu sonuçlarla bayanlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olurken, genel sıralama ve erkeklerde Avrupa 2.liğini elde etti.