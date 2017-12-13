Avrupa Olimpik Sıkletler Taekwondo Şampiyonası 7-9 Aralık 2017 tarihlerinde Sofya'da yapıldı. Rusya 7 Altın Madalya ile şampiyon olurken, sporcularımızdan dereceye giren olmadı.
Avrupa Olimpik Sıkletler Taekwondo Şampiyonası 7-9 Aralık 2017 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya Şehrinde yapıldı. Rusya 7 Altın Madalya ile açıkara şampiyon olurken, Sporcularımızdan dereceye giren kimse olmadı.
Rus Sporcular Bayanlar, erkekler ve Genel Kategoride Avrupa Şampiyonu olurken 8 madalyamım 7 tanesini birden Rusyaya götürerek büyük bir başarıya imza attılar.
Avrupa Olimpik Sikletler Taekwondo Şampiyonası - 7-9 Aralık 2017 - BULGARİSTAN
|ERKEKLER
|BAYANLAR
|
58 KG
1-MİGHAİL ARMANATOV - RUSYA
2-JACK WOOLLEY İRLANDA
3-VLADİMİR GRİRSENKO RUSYA
3-SERGEFHİ USKOV RUSYA
|
49 KG
1-SVETLANA IGUMENOVA - RUSYA
2-ELA ALTIN ALMANYA
3-VİCTORİYA BASHKİROVA RUSYA
3-IRYNA ROMOLLDONOVA UKRAYNA
|
68 KG
1-ARMAN IRGALİEV - RUSYA
2-VLADİMİR DALAKLİEV BULGARİSTAN
3-ALİ RADVAN BELARUS
3-VİACHESLAV MİNİN RUSYA
|
57 KG
1-TATİANA KUDASHOVA - RUSYA
2-İNESA TARVİDA LİTVANYA
3-EKATERİNA KİM RUSYA
3-JOLANTA TARVİDA LİTVANYA
|
80 KG
1-ALBERT GAUN - RUSYA
2-JULİO FERREİRA PORTEKİZ
3-KAROL HOLUBOWİICZ POLONYA
3-AURİMAS KLEMAS LİTVANYA
|
67 KG
1-POLİNA KHAN - RUSYA
2-ANİKA GODEL POLONYA
3-BODİNE SCHOENMAKERS HOLLANDA
3-NADJA SAVKOVİÇ SIRBİSTAN
|
+80 KG
1-DEJAN GEORGİEVSKİ - MEKADONYA
2-YURY KİRİCHENKO RUSYA
3-MYKHAİLO SHELEST UKRAYNA
3-OLEG KUZNETCOV RUSYA
|
+67 KG
1-OLGA İVANOVA - RUSYA
2-MİLİCA MANDİÇ SIRBİSTAN
3-ALEKSANDRA KOWALCZUK POLONYA
3-KARİNA ZHDANOVA RUSYA
Üçüncü Gün:
+80 Kg Erkekler:
Ensar Oğuz ilk maçında Ukraynalı Andrei Garbar'a 23-16 yenilerek alendi
Sabit Buğrahan Karakaş ilk maçında Yury Krickhenko'ya altın vuruşla 2-0 yenilerek elendi
Serdar Yüksel ilk maçında Mekadon Dejan Georgievski'ye 21-9 yenilerek elendi
67 Kg bayanlar:
Kübra Kıyı ilk maçında Rus Yulia Yulia Turutina'ya 8-0 yenilerek elendi
Şeyma Nur Söğüt ilk maçında Sırp Nadia Savkoviç'e altın vuruşla 2-0 yenilerek elendi
Simge Erensayın ilk maçında Ukraynalı Dariya Yakovleva'yı 15-4 yendi
İkinci maçında Polonyalı Anika Godel'e 7-3 yenilerek elendi
+67 Kg Bayanlar:
Mervenur Evci ilk maçında Fransız Estelle Vander-Zwalm'ı 25-5 yendi
İkinci maçında Sırp Milica Mandic'e 18-7 yenilerek elendi
Esra Akbulak ilk maçında sırp Ana Bajic'e 6-1 yenilerek elendi
Sude BUlut ik maçında Alman Sarah Di Sinno'yu 29-8 yendi
İkinci maçında Rus Olga İvanova'ya 13-1 yenilerek elendi
80 Kg Erkekler:
Orkun Ateşli ilk maçında Bulgar Teodorgeorgiev'i 8-2 yendi
İkinci maçında İzlandalı Kristmundur Gislason'u 9-4 yendi
Üçüncü maçında Portekizli Julio Ferrreria'ya 3-1 yenildi ve elendi
Hasan CanLazoğlu ilk maçında Norveç'li Victor Asp'yi 10-9 yendi
İkinci Maçında Rus Boğdag Grechkin'i 11-9 yendi
Üçüncü maçında Litvanyalı Aurimas Klemas'a 11-10 yenilerek elendi
68 Kg Erkekler:
Ferhat Can Kavurat ilk maçında G .Kıbrıslı İoannis Pilavakis'i 18-8 yendi
İkinci maçında İtalyan Davide Spinosa'yı 1-0 altın vuruşla yendi
Üçüncü maçında Rus Viacheslay Minin'e 1-0 yenildi ve elendi
Mustafa Muhammet Bağlar ilk maçında Sloven aniel İelkovits'e 18-17 yenilerek elendi
49 Kg bayanlar:
Ruhat Akalın ilk maçında Rus Anastasiia Anokhina'ya 12-4 yenilerek elendi
Merve Dinçel ilk maçında Hollandalı Dina Pouryounes'u 16-14 yendi
İkinci maçında Almanya'dan Ela Altın'a 21-13 yenilerek elendi
Şuheda Nur Güler ilk maçında İsrailli Michal Zrihen'e 11-9 yenilerek elendi
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1. Gün:
58 Kg erkekler:
Cemil Uluyılmaz İlk maçta Hollandaşı Giorgio Jaanmat'a 23 -3 yenilerek elendi
58 Kg erkeklerde Tolga İslamoğlu Beleruslu Yauheni Anushkevich'e 22-11 yenilerek elendi:
57 Kg bayanlar:
Tuğba Yılmaz ilk maçta S ırbistan'dan Sandra Milosavljelic'i 23-3 yendi
ikinci Maçta Rus Tatiana Kudashova'ya 2-0 yenildi ve elendi
Zehra Döşüçukur ilk maçında Jolanta Tarvida'ya 13-3 yenildi ve elendi
Sedanur Yumruçalı ilk maçında G.Kıbrıslı Anna Maria Antinou'yu 13-6 yendi
İkinci maçında Finli Suvi Mikkanen'e 24-8 yenildi ve elendi