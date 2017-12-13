Avrupa Olimpik Sıkletler Taekwondo Şampiyonası 7-9 Aralık 2017 tarihlerinde Sofya'da yapıldı. Rusya 7 Altın Madalya ile şampiyon olurken, sporcularımızdan dereceye giren olmadı.





Avrupa Olimpik Sıkletler Taekwondo Şampiyonası 7-9 Aralık 2017 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya Şehrinde yapıldı. Rusya 7 Altın Madalya ile açıkara şampiyon olurken, Sporcularımızdan dereceye giren kimse olmadı.

Rus Sporcular Bayanlar, erkekler ve Genel Kategoride Avrupa Şampiyonu olurken 8 madalyamım 7 tanesini birden Rusyaya götürerek büyük bir başarıya imza attılar.

Avrupa Olimpik Sikletler Taekwondo Şampiyonası - 7-9 Aralık 2017 - BULGARİSTAN

ERKEKLER BAYANLAR 58 KG 1-MİGHAİL ARMANATOV - RUSYA 2-JACK WOOLLEY İRLANDA 3-VLADİMİR GRİRSENKO RUSYA 3-SERGEFHİ USKOV RUSYA 49 KG 1-SVETLANA IGUMENOVA - RUSYA 2-ELA ALTIN ALMANYA 3-VİCTORİYA BASHKİROVA RUSYA 3-IRYNA ROMOLLDONOVA UKRAYNA 68 KG 1-ARMAN IRGALİEV - RUSYA 2-VLADİMİR DALAKLİEV BULGARİSTAN 3-ALİ RADVAN BELARUS 3-VİACHESLAV MİNİN RUSYA 57 KG 1-TATİANA KUDASHOVA - RUSYA 2-İNESA TARVİDA LİTVANYA 3-EKATERİNA KİM RUSYA 3-JOLANTA TARVİDA LİTVANYA 80 KG 1-ALBERT GAUN - RUSYA 2-JULİO FERREİRA PORTEKİZ 3-KAROL HOLUBOWİICZ POLONYA 3-AURİMAS KLEMAS LİTVANYA 67 KG 1-POLİNA KHAN - RUSYA 2-ANİKA GODEL POLONYA 3-BODİNE SCHOENMAKERS HOLLANDA 3-NADJA SAVKOVİÇ SIRBİSTAN +80 KG 1-DEJAN GEORGİEVSKİ - MEKADONYA 2-YURY KİRİCHENKO RUSYA 3-MYKHAİLO SHELEST UKRAYNA 3-OLEG KUZNETCOV RUSYA +67 KG 1-OLGA İVANOVA - RUSYA 2-MİLİCA MANDİÇ SIRBİSTAN 3-ALEKSANDRA KOWALCZUK POLONYA 3-KARİNA ZHDANOVA RUSYA

Üçüncü Gün:

+80 Kg Erkekler:

Ensar Oğuz ilk maçında Ukraynalı Andrei Garbar'a 23-16 yenilerek alendi

Sabit Buğrahan Karakaş ilk maçında Yury Krickhenko'ya altın vuruşla 2-0 yenilerek elendi

Serdar Yüksel ilk maçında Mekadon Dejan Georgievski'ye 21-9 yenilerek elendi



67 Kg bayanlar:

Kübra Kıyı ilk maçında Rus Yulia Yulia Turutina'ya 8-0 yenilerek elendi

Şeyma Nur Söğüt ilk maçında Sırp Nadia Savkoviç'e altın vuruşla 2-0 yenilerek elendi

Simge Erensayın ilk maçında Ukraynalı Dariya Yakovleva'yı 15-4 yendi

İkinci maçında Polonyalı Anika Godel'e 7-3 yenilerek elendi

+67 Kg Bayanlar:

Mervenur Evci ilk maçında Fransız Estelle Vander-Zwalm'ı 25-5 yendi

İkinci maçında Sırp Milica Mandic'e 18-7 yenilerek elendi

Esra Akbulak ilk maçında sırp Ana Bajic'e 6-1 yenilerek elendi

Sude BUlut ik maçında Alman Sarah Di Sinno'yu 29-8 yendi

İkinci maçında Rus Olga İvanova'ya 13-1 yenilerek elendi





80 Kg Erkekler:

Orkun Ateşli ilk maçında Bulgar Teodorgeorgiev'i 8-2 yendi

İkinci maçında İzlandalı Kristmundur Gislason'u 9-4 yendi

Üçüncü maçında Portekizli Julio Ferrreria'ya 3-1 yenildi ve elendi



Hasan CanLazoğlu ilk maçında Norveç'li Victor Asp'yi 10-9 yendi

İkinci Maçında Rus Boğdag Grechkin'i 11-9 yendi

Üçüncü maçında Litvanyalı Aurimas Klemas'a 11-10 yenilerek elendi

68 Kg Erkekler:

Ferhat Can Kavurat ilk maçında G .Kıbrıslı İoannis Pilavakis'i 18-8 yendi

İkinci maçında İtalyan Davide Spinosa'yı 1-0 altın vuruşla yendi

Üçüncü maçında Rus Viacheslay Minin'e 1-0 yenildi ve elendi



Mustafa Muhammet Bağlar ilk maçında Sloven aniel İelkovits'e 18-17 yenilerek elendi

49 Kg bayanlar:

Ruhat Akalın ilk maçında Rus Anastasiia Anokhina'ya 12-4 yenilerek elendi

Merve Dinçel ilk maçında Hollandalı Dina Pouryounes'u 16-14 yendi

İkinci maçında Almanya'dan Ela Altın'a 21-13 yenilerek elendi

Şuheda Nur Güler ilk maçında İsrailli Michal Zrihen'e 11-9 yenilerek elendi

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1. Gün:

58 Kg erkekler:

Cemil Uluyılmaz İlk maçta Hollandaşı Giorgio Jaanmat'a 23 -3 yenilerek elendi

58 Kg erkeklerde Tolga İslamoğlu Beleruslu Yauheni Anushkevich'e 22-11 yenilerek elendi:

57 Kg bayanlar:

Tuğba Yılmaz ilk maçta S ırbistan'dan Sandra Milosavljelic'i 23-3 yendi

ikinci Maçta Rus Tatiana Kudashova'ya 2-0 yenildi ve elendi

Zehra Döşüçukur ilk maçında Jolanta Tarvida'ya 13-3 yenildi ve elendi

Sedanur Yumruçalı ilk maçında G.Kıbrıslı Anna Maria Antinou'yu 13-6 yendi

İkinci maçında Finli Suvi Mikkanen'e 24-8 yenildi ve elendi