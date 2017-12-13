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Avrupa Olimpik Sıkletler Taekwondo Şampiyonası 7-9 Aralık 2017 tarihlerinde Sofya'da yapıldı. Rusya 7 Altın Madalya ile şampiyon olurken, sporcularımızdan dereceye giren olmadı.

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Avrupa Olimpik Sıkletler Taekwondo Şampiyonası 7-9 Aralık 2017 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya Şehrinde yapıldı. Rusya 7 Altın Madalya ile açıkara şampiyon olurken, Sporcularımızdan dereceye giren kimse olmadı.

Rus Sporcular Bayanlar, erkekler ve Genel Kategoride Avrupa Şampiyonu olurken 8 madalyamım 7 tanesini birden Rusyaya götürerek büyük bir başarıya imza attılar.

Avrupa Olimpik Sikletler Taekwondo Şampiyonası - 7-9 Aralık 2017 - BULGARİSTAN

ERKEKLER BAYANLAR

58 KG

1-MİGHAİL ARMANATOV - RUSYA

2-JACK WOOLLEY İRLANDA

3-VLADİMİR GRİRSENKO RUSYA

3-SERGEFHİ USKOV RUSYA         

49 KG

1-SVETLANA IGUMENOVA - RUSYA

2-ELA ALTIN ALMANYA

3-VİCTORİYA BASHKİROVA RUSYA

3-IRYNA ROMOLLDONOVA UKRAYNA

68 KG

1-ARMAN IRGALİEV - RUSYA

2-VLADİMİR DALAKLİEV BULGARİSTAN

3-ALİ RADVAN BELARUS

3-VİACHESLAV MİNİN RUSYA

57 KG

1-TATİANA KUDASHOVA - RUSYA

2-İNESA TARVİDA LİTVANYA

3-EKATERİNA KİM RUSYA

3-JOLANTA TARVİDA LİTVANYA

80 KG

1-ALBERT GAUN - RUSYA

2-JULİO FERREİRA PORTEKİZ

3-KAROL HOLUBOWİICZ POLONYA

3-AURİMAS KLEMAS LİTVANYA

67 KG

1-POLİNA KHAN - RUSYA

2-ANİKA GODEL POLONYA

3-BODİNE SCHOENMAKERS HOLLANDA

3-NADJA SAVKOVİÇ SIRBİSTAN

+80 KG

1-DEJAN GEORGİEVSKİ - MEKADONYA

2-YURY KİRİCHENKO RUSYA

3-MYKHAİLO SHELEST UKRAYNA

3-OLEG KUZNETCOV RUSYA

+67 KG

1-OLGA İVANOVA - RUSYA

2-MİLİCA MANDİÇ SIRBİSTAN

3-ALEKSANDRA KOWALCZUK POLONYA

3-KARİNA ZHDANOVA RUSYA

 

Üçüncü Gün:

+80 Kg Erkekler:

Ensar Oğuz ilk maçında Ukraynalı Andrei Garbar'a 23-16 yenilerek alendi

Sabit Buğrahan Karakaş ilk maçında Yury Krickhenko'ya altın vuruşla 2-0 yenilerek elendi

Serdar Yüksel ilk maçında Mekadon Dejan Georgievski'ye 21-9 yenilerek elendi


67 Kg bayanlar:

Kübra Kıyı ilk maçında Rus Yulia Yulia Turutina'ya 8-0 yenilerek elendi

Şeyma Nur Söğüt ilk maçında Sırp Nadia Savkoviç'e altın vuruşla 2-0 yenilerek elendi

Simge Erensayın ilk maçında Ukraynalı Dariya Yakovleva'yı 15-4 yendi
İkinci maçında Polonyalı Anika Godel'e 7-3 yenilerek elendi

+67 Kg Bayanlar:

Mervenur Evci ilk maçında Fransız Estelle Vander-Zwalm'ı 25-5 yendi
İkinci maçında Sırp Milica Mandic'e 18-7 yenilerek elendi

Esra Akbulak ilk maçında sırp Ana Bajic'e 6-1 yenilerek elendi

Sude BUlut ik maçında Alman Sarah Di Sinno'yu  29-8 yendi
İkinci maçında Rus Olga İvanova'ya 13-1 yenilerek elendi

 
 

80 Kg Erkekler:

Orkun Ateşli ilk maçında Bulgar Teodorgeorgiev'i 8-2 yendi
İkinci maçında İzlandalı Kristmundur Gislason'u 9-4 yendi
Üçüncü maçında Portekizli Julio Ferrreria'ya 3-1 yenildi ve elendi
 

Hasan CanLazoğlu ilk maçında Norveç'li Victor Asp'yi 10-9 yendi
İkinci Maçında Rus Boğdag Grechkin'i 11-9 yendi
Üçüncü maçında Litvanyalı Aurimas Klemas'a 11-10 yenilerek elendi

68 Kg Erkekler:

Ferhat Can Kavurat ilk maçında G .Kıbrıslı İoannis Pilavakis'i 18-8 yendi
İkinci maçında İtalyan Davide Spinosa'yı 1-0 altın vuruşla yendi
Üçüncü maçında Rus Viacheslay Minin'e 1-0 yenildi ve elendi


Mustafa Muhammet Bağlar ilk maçında Sloven aniel İelkovits'e 18-17 yenilerek elendi

49 Kg bayanlar:

Ruhat Akalın ilk maçında Rus Anastasiia Anokhina'ya 12-4 yenilerek elendi

Merve Dinçel ilk maçında Hollandalı Dina Pouryounes'u 16-14 yendi
İkinci maçında Almanya'dan Ela Altın'a 21-13 yenilerek elendi

Şuheda Nur Güler ilk maçında İsrailli Michal Zrihen'e 11-9 yenilerek elendi

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1. Gün:

58 Kg erkekler:
Cemil Uluyılmaz İlk maçta Hollandaşı Giorgio Jaanmat'a 23 -3 yenilerek elendi
58 Kg erkeklerde Tolga İslamoğlu Beleruslu Yauheni Anushkevich'e 22-11 yenilerek elendi:

57 Kg bayanlar:
Tuğba Yılmaz ilk maçta S ırbistan'dan Sandra Milosavljelic'i 23-3 yendi
ikinci Maçta Rus Tatiana Kudashova'ya 2-0 yenildi ve elendi

Zehra Döşüçukur ilk maçında Jolanta Tarvida'ya 13-3 yenildi ve elendi

Sedanur Yumruçalı ilk maçında G.Kıbrıslı Anna Maria Antinou'yu 13-6 yendi
İkinci maçında  Finli Suvi Mikkanen'e 24-8 yenildi ve elendi

 

Kabe
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M. Omer Koyuncu

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