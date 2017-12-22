2017 Yılı Taekwondo Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.





2017 Yılı Siyah Kuşak ve Dan Terfi Sınavları

Taekwondo Federasyonu'nun 2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan Taekwondo Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.

ANTRENÖR VE SPORCULARIN DİKKATİNE

Federasyonumuzca geçmiş yıllarda yapılan Dan sınavlarının Federasyonumuz sicil sistemine işlenirken tespit edilen çeşitli nedenlerden dolayı (Dan sınav talimatına uyulmaması; Komisyon Başkan ve Üyelerinin yoğunluktan dolayı sınav sırasında sehven yaşı ve/veya süresi dolmadan sınava alınmaları; sınav dekontunu sınav tarihinden sonra yatırmaları vb.) Dan terfisi yapılmayan kişilerin tespiti amacı ile sınava girenlerin dosyalarının kendileri tarafından incelenerek, uyumsuzluk tespit etmeleri halinde Federasyonumuzdan bilgi almaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.



Taekwondo Federasyonumuzun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Taekwondo “Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları” ek listede belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.

İştirakçilerin kendi imkânları ile katılacakları sınava ekteki bilgi formunu doldurarak katılmaları gerekmektedir.

Siyah Kuşak sınavları aşağıda belirtilen talimata uygun olarak yapılacaktır.

A ) Aşağıda belirtilen İllerde Gıp’tan Pum/ 1.Dan’a 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, sınavları yapılacaktır.

23 Aralık 2017

SAMSUN : ATATÜRK SPOR SALONU

KARABÜK : MERKEZ SPOR SALONU

ŞANLIURFA : KARAKÖPRÜ GENÇLİK MERKEZİ

ANTALYA : ANTALYA SPOR SALONU ( KÜÇÜK SALON )

SİVAS : 4 EYLÜL UZAKDOĞU SPOR SALONU

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B ) Aşağıda belirtilen iller ve tarihlerde Gıp’tan Pum/1.Dan’a, 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’a, 3.Dan/Pum’dan 4.Dan/Pum’a, 4.Dan’dan 5.Dan’a geçiş sınavları yapılacaktır.

23 - 24 Aralık 2017

İSTANBUL : ATAŞEHİR MEVLANA ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU

İZMİR : GAZİEMİR SPOR SALONU

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C ) Aşağıda belirtilen yer ve tarihte Gıp’tan Pum/ 1.Dan’a , 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’a, 3.Dan’/ 4.Dan’a, 4.Dan’dan 5.Dan’a geçiş sınavları yapılacaktır.

23 - 24 Aralık 2017

ANKARA : İSMET IRAZ SPOR SALONU



Kuşak derecelerinde bekleme sürelerini dolduran sporcular sınava girebileceklerdir.

( Süresi dolmayanlar sınava alınmayacaktır. )