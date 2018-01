World Taekwondo'nun düzenlediği ve sıralamada ilk 12'ye giren sporcuların katıldıgı "2017 Dünya Taekwondo Grand Slam Şampiyonlar Serisi" Taekwondo müsabakaları Çin'in Wuxi şehirnde başladı. Şampiyona 4 hafta devam edecek.





2017 WT GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES TIME TABLE (MÜSABAKA PROGRAMI)

MÜSABAKA TARİHİ MÜSABAKA KİLOSU 30 ARALIK 2017 F +67 kg , M 80 kg 6 OCAK 2018 F 67 kg , M 68 kg 13 OCAK 2018 F 40 kg , M +80 kg 20 OCAK 2018 F 57 kg , M58 kg

2017 WT GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES FIRST WEEK RESULTS

ERKEKLER (MEN) BAYANLAR (WOMEN) 80 Kg

1-Maksim KHRAMTCOV Rusya

2-Hwan NAMGOONG G.Kore

3-Milad BEIGI Azerbaycan +67 Kg

1-Bianca WALKDEN İngiltere

2-Jackie GALLOWAY ABD

3-Nafia KUŞ İngiltere

World Taekwondo'nun düzenlediği dünya sıralamasında ilk Onikiye giren sporcuların katıldıgı "2017 WT Grand Slam Champions Series" (2017 Dünya Grand Slam Şampiyonlar Serisi" Taekwondo Şampiyonası Çin'in Wuxi şehirinde 30 Aralık 2017 tarihinde başladı. Şampiyona toplam 4 hafta sürecek.

Çin’in Wuxi şehrinin başlıyan Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nin birinci haftasında (30 Aralık 2017) Bayanlar +67kg (Nafia KUŞ) ve Erkekler 80kg, ikinci haftasında (06 Ocak 2018) bayanlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, üçüncü haftasında (13 Ocak 2018) bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve son haftasında (20 Ocak 2018) ise bayanlar 57 kiloda Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün ile İrem Yaman madalya mücadelesi verecek.

+67kg bayanlarda ülkemizi temsil eden Nafia Kuş, ilk turda Çinli Chen Li’yi çeyrek finalde ise Sırbistan’dan Milica Mandic’i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son dünya şampiyonu İngiliz Bianca Walkden’a yenilen milli taekwondocu bronz madalya maçında ise Polonya’dan Aleksandra Kowalczuk’u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

- Müsabakalar Çinde Wuxi şehrinde yapılacak. Müsabakalarda her kiloda en üst düzey toplam 12 sporcu yer alacak.Müsabakalar OLimpik sikletlerde olacak

- 2017/2018 Grand Slam serisindeki sekiz ayrı turnuvanın her birinde verilen toplam ödül 800.000 USD olacak.

- Şampiyon olan sporcu 70.000 USD , Gümüş madalya kazanan sporcu 20.000 USD ve bronz madalya sahibi 10.000 USD kazanacak. Bu seri sedece davet usuluyle yapılacak ve her turnuvaya kilosunda ilk on iki içerisinde yer alan sporcular çağrılacak.



- Şampiyonaya Rio Olimpiyat Şampiyonları, 2017 Dünya Şampiyonları, 2017 Grand Prix seri 1. leri, Çin'de yapılan ön elemede ilk üçe giren sporcular ve Ev sahibi sporcular olmak üzere her kategoride toplam 12 sporcu davet edilecek.