10-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacak olan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" na katılacak sporcuların kayıtları online olarak internet üzerinden yapılacaktır.





Gençler Türkiye Şampiyonası Online Kayıt

Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası için online müsabaka sporcu kaydı ile ilgili bir duyuru yayınladı.

10-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacak olan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılacak sporcuların kayıtları online olarak internet üzerinden yapılacaktır.

Sporcu kayıtları, kulüpler tarafından Federasyonun internet sitesinin sol tarafında bulunan "Online Müsabaka Kayıt" bölümündeki link tıklanarak ulaşılacak sayfadan, daha önce Federasyondan almış oldukları kulüp şifreleriyle yapılabilecek olup, online kayıt girişi 06 Ocak 2018 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.

Ferdi sporcuların kayıtları ise ekte sunulan dilekçenin eksiksiz doldurularak, aşağıda belirtilen e-posta adresine veya Federasyonumuza faks yoluyla 05 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları halinde yapılacaktır.

** Deneme tartısına çıkıp, resmi tartı öncesi sıklet değişikliği yapmak isteyen sporcular bu işlemi makbuz karşılığı 50 TL ödeyerek yapabileceklerdir.

** Seminerde 2018 Yılı Vizesini yaptıran antrenör ve hakemlerimize dağıtılan akreditasyon kartını kaybedenler makbuz karşılığı 50 TL ödeyerek yeni akreditasyon kartı bastırabileceklerdir.

** WT Lisansı olmayan antrenörlerin müsabakalarda sporcuların arkasına çıkmalarına izin verilmeyecektir.

Önemli Not:

Müsabakalara kayıt yapacak sporcular İL MÜDÜRLÜKLERİ tarafından gönderilecek listelerde yer alan sporcular olmalıdır.

Telefon : +90.312.310 88 16 / dahili: 113 ve 114

Faks : +90.312.310 90 42