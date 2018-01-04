Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 24 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.
2018 Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası
Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 24 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır.
Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2018 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 24 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır.
2018 BÜYÜKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI – 24-28 OCAK 2018 – ANTALYA
|24 OCAK 2018 ÇARŞAMBA
|25 OCAK 2018 PERŞEMBE
|26 OCAK 2018 CUMA
|27 OCAK 2018 C.TESİ
|28 OCAK 2018 PAZAR
|ERKEKLER
|58kg ,80kg
|63kg
|54kg,74kg
|68kg,87kg
|+87kg
|BAYANLAR
|57kg
|46kg,67kg
|+73kg
|53kg
|49,62,73kg