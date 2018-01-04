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Taekwondo Tekvando 2018 Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası

x2018 01 ttf logoBüyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 24 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.

2015 10 koyuncuspor tv

2018 Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası

Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 24 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2018 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 24 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır.

 

2018 BÜYÜKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI – 24-28 OCAK 2018 – ANTALYA

  24 OCAK 2018 ÇARŞAMBA 25 OCAK 2018 PERŞEMBE 26 OCAK 2018 CUMA 27 OCAK 2018 C.TESİ 28 OCAK 2018   PAZAR
ERKEKLER 58kg ,80kg 63kg 54kg,74kg 68kg,87kg +87kg
BAYANLAR 57kg 46kg,67kg +73kg 53kg 49,62,73kg



Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

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