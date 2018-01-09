6 Ocak 2018 tarihinde yapılan Nur Ttar'ın çeyrek Finalde elendiği müsabaka dahil 67kg ve 68kg müsabakalarının tüm videoları http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/92-wt-grand-slam-championships-series-1.html sitemizde yayınlanmaktadır.





6 Ocak 2018 tarihinde yapılan Nur Ttar'ın çeyrek Finalde elendiği müsabaka dahil 67kg ve 68kg müsabakalarının tüm videoları www.koyuncuspor.net sitemizde ve www.youtube.com/koyuncuspor hesabımızda yayınlanmaktadır.

Koyuncuspor.net Linki: http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/92-wt-grand-slam-championships-series-1.html







































