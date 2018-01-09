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x2017 01 vido kamera 6 Ocak 2018 tarihinde yapılan Nur Ttar'ın çeyrek Finalde elendiği müsabaka dahil 67kg ve 68kg müsabakalarının tüm videoları   http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/92-wt-grand-slam-championships-series-1.html  sitemizde yayınlanmaktadır.

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6 Ocak 2018 tarihinde yapılan Nur Ttar'ın çeyrek Finalde elendiği müsabaka dahil 67kg ve 68kg müsabakalarının tüm videoları www.koyuncuspor.net sitemizde ve www.youtube.com/koyuncuspor  hesabımızda yayınlanmaktadır.

Koyuncuspor.net Linki:  http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/92-wt-grand-slam-championships-series-1.html

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Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

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