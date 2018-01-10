Antalya da yapılan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde 51kg Ömer Yasin Orhan, 68kg Deniz Kurt, 49kg Elif Ilgın Öztabak, +68kg Dilara Arslan Altın Madalya kazandı.







2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 1. Gün

Antalya da bu gün başlıyan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde erkeklerde 51kg ve 68kg bayanlarda ise 49kg ve +68kg müsabakaları yapıldı.

Günün en başarılı spor kulubu antrenörlüğünü İlyas Uluyılmaz'ın yaptıgı Ankara Adliye Spor Kulubu oldu. Ankara Adliye spor kulubu ilk gün 2 Altın (68kg Deniz Kurt ve +68kg Dilara Arslan) ve 1 bronz (+68kg Ayselnur Sağlık) madalya kazanarak çok büyük bir başarıya imza attı.

İlk gün İstanbul B.şehir Bld SK 1 Altın (51kg Ömer Yasin Orhan) ve 1 Bronz (Tuba Donukara) Madalya kazanırken, Ankara Ulaştırma Spor Kulubu 1 Altın (Elif Ilgın Öztabak) Madalya kazanan başarılı kuluplerimiz oldu.

2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 1. GÜN SONUÇLARI - (10 OCAK 2018)