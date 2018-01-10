Antalya da yapılan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde 51kg Ömer Yasin Orhan, 68kg Deniz Kurt, 49kg Elif Ilgın Öztabak, +68kg Dilara Arslan Altın Madalya kazandı.
2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 1. Gün
Antalya da bu gün başlıyan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde erkeklerde 51kg ve 68kg bayanlarda ise 49kg ve +68kg müsabakaları yapıldı.
Günün en başarılı spor kulubu antrenörlüğünü İlyas Uluyılmaz'ın yaptıgı Ankara Adliye Spor Kulubu oldu. Ankara Adliye spor kulubu ilk gün 2 Altın (68kg Deniz Kurt ve +68kg Dilara Arslan) ve 1 bronz (+68kg Ayselnur Sağlık) madalya kazanarak çok büyük bir başarıya imza attı.
İlk gün İstanbul B.şehir Bld SK 1 Altın (51kg Ömer Yasin Orhan) ve 1 Bronz (Tuba Donukara) Madalya kazanırken, Ankara Ulaştırma Spor Kulubu 1 Altın (Elif Ilgın Öztabak) Madalya kazanan başarılı kuluplerimiz oldu.
2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 1. GÜN SONUÇLARI - (10 OCAK 2018)
|GENÇ ERKEKLER
|GENÇ BAYANLAR
|51 KG
1 - Ömer Yasin Orhan - İstanbul B.şehir Bld SK
2 - Ozan Ersoy - Samsun Do GSK
3 - Muhammed Emin Alıcı - Kayseri Yay Tan Say SK
3 - Furkan Kadir Gürel - İzmir Efsane Genclik SK
5 - Burak Ölmez - G.antep Belediye SK
6 - İsmail Hakkı Şen - Çetin Topçuoğlu SK
7 - Abdulah Orhan Şimşek - G.Antep GSİM SK
8 - Yunus Emre Üngör - G.Antep Sahinbey Hlk Eğt SK
|49 KG
1 - Elif Ilgın Öztabak - Ankara Ulaştırma SK
2 - Derya Eşme - Edirne Bld SK
3 - Duygu Kasırga - Kırklareli Ergin SK
3 - Saliha Küçüksolak - Konya TSYD SK
5 - Ayşe Şule Başkır - Ankara Aski SK
6 - Melisa Karsandı - Mersin Büyükşehir Bld SK
7 - Ceren Soytürk - İstanbul Bağcılar Bld SK
8 - Sude Namlı - İzmir Buca Bld SK
|68 KG
1 - Deniz Kurt - Ankara Adliye SK
2 - Seydi Vakkas Dağdelen - GaziAntep Şahinbey Bld SK
3 - Batuhan Gül - Ferdi
3 - Timuçin Şaşmaztin - İzmir B.şehir Bld SK
5 - Abdullah Polat - Ankara Ego SK
6 - Mustafa Yılmaz - İstanbul Tuzla Bld SK
7 - Ramazan Altıntaş - Kırşehir Pars SK
8 - Emirhan Kutsal - İstanbul Büyükşehir Bld SK
|+68 KG
1 - Dilara Arslan - Ankara Adliye SK
2 - Beyza Basma - Ankara ASKİ SK
3 - Tuba Donukara - İstanbul Büyükşehir Bld SK
3 - Ayselnur Sağlık - Ankara Adliye SK
5 - Gülendam Unutmaz - Kaya GSK
6 - Aleyna Akçay - İstanbul Uzuncavdar SK
7 - Semanur Doğan - Ankara Polat Egitim Kultur Tkd SK
8 - Gaye Eriş - Eskişehir Sarar SK