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Taekwondo

x2018 01 ttf logo Antalya da bu gün başlıyan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde erkeklerde 51kg, 68kg bayanlarda 49kg ve +68kg müsabakaları yapılacak.

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Antalya da bu gün başlıyan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde erkeklerde 51kg ve 68kg bayanlarda ise 49kg ve +68kg müsabakaları yapılacak.

 

2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 1. GÜN SONUÇLARI - (10 OCAK 2018)

GENÇ ERKEKLER GENÇ BAYANLAR

51 KG

1-

2-

3-

3-

49 KG

1-

2-

3-

3-

68 KG

1-

2-

3-

3-

+68 KG

1-

2-

3-

3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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