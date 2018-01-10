Antalya da bu gün başlıyan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde erkeklerde 51kg, 68kg bayanlarda 49kg ve +68kg müsabakaları yapılacak.





Antalya da bu gün başlıyan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde erkeklerde 51kg ve 68kg bayanlarda ise 49kg ve +68kg müsabakaları yapılacak.

2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 1. GÜN SONUÇLARI - (10 OCAK 2018)