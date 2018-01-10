Antalya da bu gün başlıyan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde erkeklerde 51kg, 68kg bayanlarda 49kg ve +68kg müsabakaları yapılacak.
Antalya da bu gün başlıyan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (2018 Turkish Junior Taekwondo Championships) 'nın ilk gününde erkeklerde 51kg ve 68kg bayanlarda ise 49kg ve +68kg müsabakaları yapılacak.
2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 1. GÜN SONUÇLARI - (10 OCAK 2018)
|GENÇ ERKEKLER
|GENÇ BAYANLAR
|
51 KG
1-
2-
3-
3-
|
49 KG
1-
2-
3-
3-
|
68 KG
1-
2-
3-
3-
|
+68 KG
1-
2-
3-
3-