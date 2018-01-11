Antalya da yapılan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde 55kg Kemal Kuluk, 52kg Zeynep Seyma Turhan, 55kg Emine Nur Palaz Türkiye Şampiyonu oldu.



2018 Gencler Turkiye Taekwondo Sampiyonasi 2. Gun

Antalya da yapılan " 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde 55kg Kemal Kuluk, 52kg Zeynep Seyma Turhan, 55kg Emine Nur Palaz Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde Altın Madalyalar Ankara, İstanbul ve Eskişehir illeri arasında paylaşıldı.

55kg erkeklerde Ankara Ulaştırma spor kulubu sporcusu Kemal Külük, 52kg bayanlarda Kamer Gençlik ve spor kulubu sporcusu Zeynep Şeyma Turhan ve 55kg bayanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi spor kulubu sporcusu Emine Nur Palaz Türkiye Şampiyonu olarak Altın madalya kazandılar.

2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 2. GÜN SONUÇLARI - (11 OCAK 2018)

GENÇ ERKEKLER GENÇ BAYANLAR 55 KG

1 - Kemal Külük - Ankara Ulaştırma SK

2 - Mahmut Küskü - İstanbul Büyükşehir Bld SK

3 - Mert Çetin - İstanbul Başakşehir Ünlü SK

3 - Mehmet Can Kurt - Kavak GSK

5 - Osman Türker Köse - Ankara Büyükşehir Bld SK

6 - Abdullah Ömer Yarlı - İzmir DEU SK

7 - Eray Akbulut - 41 SK

8 - Muhammed Ganihan Aydın - Eşme Tuğra SK 52 KG

1 - Zeynep Şeyma Turhan - Kamer GSK

2 - Şenizcan Aras - Mersin Buyuksehir Bld SK

3 - Nisa Nur Uysal - Konya Meram Bld SK

3 - Havva Nur Arslan - İzmir Bornova Bld SK

5 - Ayşe Ebrar Duran - İstanbul Bahri Tanrıkulu SK

6 - Hülya Eda Kıranşal - Can Karakusak SK

7 - Şükran Arife Akdemir - Rumelikavagi SK

8 - Gülse Polat - İstanbul Çetin Topçuoğlu SK 55 KG

1 - Emine Nur Palaz - Ankara B.şehir Bld SK

2 - Dilara Kartal - Kamer GSK

3 - Nisa Özkaya - Ferdi

3 - Kübra Aydın - Samsun İlkadım Bld SK

5 - Hatice Çolak - Mert Asya GSK

6 - Sinem Yalap - Kırklareli Ergin SK

7 - İlayda Aktay - Ferdi

8 - Melike Özkan - İzmir Bornova Bld SK



