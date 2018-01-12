2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 3. gününde erkeklerde 45kg, 59kg, bayanlarda 42kg ve 63kg müsabakaları yapılıyor.
"2018 JHasan Taşdan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın" 3. gününde erkeklerde 45kg, 59kg, bayanlarda 42kg ve 63kg müsabakaları yapılıyor.
2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 3. GÜN SONUÇLARI (12 OCAK 2018)
|GENÇ ERKEKLER
|GENÇ BAYANLAR
|
45 KG
1-
2-
3-
3-
5-
6-
7-
8-
|
42 KG
1-
2-
3-
3-
5-
6-
7-
8-
|
59 KG
1-
2-
3-
3-
5-
6-
7-
8-
|
63 KG
1-
2-
3-
3-
5-
6-
7-
8-