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Taekwondo Tekvando 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası

x2018 01 ttf logo2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 4. gününde 48kg Görkem Polat, 63kg Nesim Küskü, +78kg Emre Kutalmış Ateşli, 44kg Vildan Kılıç ve 59kg Ayşenur Özcan Türkiye Şampiyonu oldu.

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2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 4. gününde 48kg Görkem Polat, 63kg Nesim Küskü, +78kg Emre Kutalmış Ateşli, 44kg Vildan Kılıç ve 59kg Ayşenur Özcan Türkiye Şampiyonu oldu.

 

2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 4. GÜN SONUÇLARI (13 OCAK 2018)

GENÇ ERKEKLER GENÇ BAYANLAR

48 KG

1 - Görkem Polat - İstanbul B.şehir Bld SK

2 - Mehmet Oral - Dodurga SK

3 - Mehmet Akif Yavuz - Çarşamba Ayyıldız TKD SK

3 - Mesut Özeren - Samsun Polis Gücü SK

5 - Samet Çelik - Karaman Performans SK

6 - Batuhan Cenk Arslan - Karaman Performans Spor Kulubu

7 - Ferhat ali Kuy - İstanbul Basaksehir SK

8 - Celil Sercan Yaşar - Gölcük Belediye SK

44 KG

1 - Vildan Kılıç - Ankara PTT SK

2 - Aleyna Demirel - Yigit Genclik SK

3 - Beyza Nur Güngör- İstanbul B.şehir Bld SK

3 - Ruze Feyza Fidan - Aslan Genclik SK

5 - Hande Akyol - İstanbul Yavuz SK

6 - İclal Yılmaz - Karaman Genclik SK

7 - İrem Taner - Abdullah Soytürk SK

8 - Zehra Nur Çakmak - İstanbul GOP Bld SK

63 KG

1 - Nesim Küskü - İstanbul Büyükşehir Bld SK

2 - Mehmet Kaan Şenkuru - Kocaeli B.Şehir Bld Kağıt SK

3 - Emre Birinci - Ferdi

3 - K. Mert Avcı - İstanbul Tuzla Bld SK

5 - Halil İbraim Sağlam - 41 SK

6 - Ahmet Can Uz - Ferdi

7 - Mehmet Turan - İstanbul Tuzla Bld SK

8 - Mirac Ethem Genç - Ferdi

59 KG

1 - Ayşenur Özcan - Konya Selçuklu Bld SK

2 - Gözde Selin Kaya - Ankara Adliye SK

3 - Hacer Eyi - Ankara Adliye SK

3 - Belyanur Yılmaz - Gölcük Bld SK

5 - Şeyma Okulevi - Küçükçekmece Cankılıç SK

6 - Huriye Nur Ergin - İstanbul Yavuz SK

7 - İrem Baysal - Ankara PTT SK

8 - Gizem demirkol - Trakya GSK

+78 KG

1 - Emre Kutalmış Ateşli - Ferdi

2 - Muhammet Polat - G.Antep Sahinbey Hlk Eğt SK

3 - İmran ali Pustu - Gölcük Bld SK

3 - Ali Ekrem Yılmaz - İstanbul Pendik Bld SK

5 - Mehmet Alperen Koç - Öncü Gençlik SK

6 - Bekir Sami Güleç - Başar SK

7 - Berkant Kara - Ferdi

8 - Mahir Emre Sakallıoğlu - Samsun Polis Gücü SK

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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