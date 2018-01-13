2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 4. gününde 48kg Görkem Polat, 63kg Nesim Küskü, +78kg Emre Kutalmış Ateşli, 44kg Vildan Kılıç ve 59kg Ayşenur Özcan Türkiye Şampiyonu oldu.
2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 4. gününde 48kg Görkem Polat, 63kg Nesim Küskü, +78kg Emre Kutalmış Ateşli, 44kg Vildan Kılıç ve 59kg Ayşenur Özcan Türkiye Şampiyonu oldu.
2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 4. GÜN SONUÇLARI (13 OCAK 2018)
|GENÇ ERKEKLER
|GENÇ BAYANLAR
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48 KG
1 - Görkem Polat - İstanbul B.şehir Bld SK
2 - Mehmet Oral - Dodurga SK
3 - Mehmet Akif Yavuz - Çarşamba Ayyıldız TKD SK
3 - Mesut Özeren - Samsun Polis Gücü SK
5 - Samet Çelik - Karaman Performans SK
6 - Batuhan Cenk Arslan - Karaman Performans Spor Kulubu
7 - Ferhat ali Kuy - İstanbul Basaksehir SK
8 - Celil Sercan Yaşar - Gölcük Belediye SK
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44 KG
1 - Vildan Kılıç - Ankara PTT SK
2 - Aleyna Demirel - Yigit Genclik SK
3 - Beyza Nur Güngör- İstanbul B.şehir Bld SK
3 - Ruze Feyza Fidan - Aslan Genclik SK
5 - Hande Akyol - İstanbul Yavuz SK
6 - İclal Yılmaz - Karaman Genclik SK
7 - İrem Taner - Abdullah Soytürk SK
8 - Zehra Nur Çakmak - İstanbul GOP Bld SK
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63 KG
1 - Nesim Küskü - İstanbul Büyükşehir Bld SK
2 - Mehmet Kaan Şenkuru - Kocaeli B.Şehir Bld Kağıt SK
3 - Emre Birinci - Ferdi
3 - K. Mert Avcı - İstanbul Tuzla Bld SK
5 - Halil İbraim Sağlam - 41 SK
6 - Ahmet Can Uz - Ferdi
7 - Mehmet Turan - İstanbul Tuzla Bld SK
8 - Mirac Ethem Genç - Ferdi
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59 KG
1 - Ayşenur Özcan - Konya Selçuklu Bld SK
2 - Gözde Selin Kaya - Ankara Adliye SK
3 - Hacer Eyi - Ankara Adliye SK
3 - Belyanur Yılmaz - Gölcük Bld SK
5 - Şeyma Okulevi - Küçükçekmece Cankılıç SK
6 - Huriye Nur Ergin - İstanbul Yavuz SK
7 - İrem Baysal - Ankara PTT SK
8 - Gizem demirkol - Trakya GSK
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+78 KG
1 - Emre Kutalmış Ateşli - Ferdi
2 - Muhammet Polat - G.Antep Sahinbey Hlk Eğt SK
3 - İmran ali Pustu - Gölcük Bld SK
3 - Ali Ekrem Yılmaz - İstanbul Pendik Bld SK
5 - Mehmet Alperen Koç - Öncü Gençlik SK
6 - Bekir Sami Güleç - Başar SK
7 - Berkant Kara - Ferdi
8 - Mahir Emre Sakallıoğlu - Samsun Polis Gücü SK