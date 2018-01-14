2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 5. ve son gününde Savaş Taştekin, 78kg Melih Yılmaz, 46kg Zera Altun ve 68kg Huri Korkut Türkiye Şampiyonu oldu.
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 5. ve son gününde Savaş Taştekin, 78kg Melih Yılmaz, 46kg Zera Altun ve 68kg Huri Korkut Türkiye Şampiyonu oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubu, Ankara Ulaştırma Spor Kulubu, Ankara Adliye Spor Kulubu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubu, Eskişehir Kamer GSK, Samsun Polisgücü Spor Kulubu, Konya Selçuklu Bld SK, Tokat Plevne Bld SK, Ankara PTT SK Şampiyonanın en başarılı kulupleri oldu.
2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 5. GÜN SONUÇLARI (14 OCAK 2018)
|GENÇ ERKEKLER
|GENÇ BAYANLAR
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73 KG
1 - Savaş Taştekin - Ankara Efsane 2 SK
2 - Ahmet Muhammed Sert - Konya Büyükşehir Bld SK
3 - Berkant Çakmak - Ordu Zirve SK
3 - Ali Kirazlı - Tuana SK
5 - Özhan Öztürk - Düzce Gençlik Hizmetleri SK
6 - Doğukan Kurutaş - Ankara Adliye SK
7 - Hamza Taşkın - İstanbul Pendik Bld SK
8 - Eyüp emre Uçar - Bayrampaşa Yıldızlar SK
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46 KG
1 - Zera Altun - Sancaktepe Bld SK
2 - Gözde Şahinbaz - Ankara Ulaştırma SK
3 - Nilay Gürbüz - Flipper SK
3 - İklima Betül Karakuş - Samsun Polis Gücü SK
5 - Hilal Kaya - Kırklareli Ergin SK
6 - Rabia nur Kaya - Yeni Final SK
7 - Cemile Demir - Emek SK
8 - Tuğçe Kader Esen - İstanbul Tuzla Bld SK
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78 KG
1 - Melih Yılmaz - Samsun Polis Gücü SK
2 - Hüseyin Berat Demircioğlu - Sultanbeyli Bld SK
3 - Yunus Burak Avşar - Isparta Şampiyonlar SK
3 - Nazım cihad Bilen - Ankara Çınar SK
5 - Kadir Fadıl Doymaz - Eskişehir Sarar SK
6 - Enbiya Taha Biçer - Ferdi
7 - Kadir Karadeniz - Bahçelievler Bld SK
8 - Alperen Dalıcı - Elazığ Bld Ulaşım SK
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68 KG
1 - Huri Korkut - Ankara Büyükşehir Bld SK
2 - Berra Nur Çiftçi - İstanbul Beykoz Bld SK
3 - Beste Türkoğlu - Malkara TKD SK
3 - Zulal Altın - Kocaeli B.Şehir Bld Kağıt SK
5 - Elif Su Tahta - Ankara Adliye SK
6 - Bengüsu Yılmaz - Samsun Polis Gücü SK
7 - İpek Yıldırım - Durukan GSK
8 - Simge Özcan - İstanbul Yavuz SK