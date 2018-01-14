2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 5. ve son gününde Savaş Taştekin, 78kg Melih Yılmaz, 46kg Zera Altun ve 68kg Huri Korkut Türkiye Şampiyonu oldu.





Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının 5. ve son gününde Savaş Taştekin, 78kg Melih Yılmaz, 46kg Zera Altun ve 68kg Huri Korkut Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubu, Ankara Ulaştırma Spor Kulubu, Ankara Adliye Spor Kulubu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubu, Eskişehir Kamer GSK, Samsun Polisgücü Spor Kulubu, Konya Selçuklu Bld SK, Tokat Plevne Bld SK, Ankara PTT SK Şampiyonanın en başarılı kulupleri oldu.

2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 5. GÜN SONUÇLARI (14 OCAK 2018)