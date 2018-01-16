"İsmet Iraz Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" 24-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.





2018 büyükler türkiye taekwondo şampiyonası - antalya

BÜYÜKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI MÜSABAKA PROGRAMI – 24-28 OCAK 2018

24 OCAK Çarşamba 25 OCAK Perşembe 26 OCAK Cuma 27 OCAK Cumartesi 28 OCAK Pazar ERKEKLER 58kg, 80kg 63kg 54kg,74kg 68kg,87kg +87kg BAYANLAR 57kg 46kg,67kg +73kg 53kg 49,62,73kg

"İsmet Iraz Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" 24-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.

Müsabaka Tarihi : 24-28 Ocak 2018

Müsabaka Yeri : Antalya 10.000 Kişilik Spor Salonu / Antalya (Eski Dilek Sabancı Spor Salonu)

Sporcu kayıtları, kulüpler tarafından Federasyonun internet sitesinin sol tarafında bulunan "Online Müsabaka Kayıt" bölümündeki link tıklanarak ulaşılacak sayfadan, daha önce Federasyondan almış oldukları kulüp şifreleriyle yapılabilecek olup, online kayıt girişi 20 Ocak 2018 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.

Ferdi sporcuların kayıtları ise ekte sunulan dilekçenin eksiksiz doldurularak, aşağıda belirtilen e-posta adresine veya Federasyonumuza faks yoluyla 19 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları halinde yapılacaktır.

Transfer işlemlerinden dolayı kendi kulüp sayfasında sporcusunu göremeyen antrenörlerin; sporcu ad, soyad, federasyon sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile güncel kulüp bilgilerini yalnızca aşağıdaki e-posta adresine gönderip güncelleme yaptırmaları gerekmektedir. Başka e-posta adreslerine gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır.

** Deneme tartısına çıkıp, resmi tartı öncesi sıklet değişikliği yapmak isteyen sporcular bu işlemi makbuz karşılığı 50 TL ödeyerek yapabileceklerdir.

** Seminerde 2018 Yılı Vizesini yaptıran antrenör ve hakemlerimize dağıtılan akreditasyon kartını kaybedenler makbuz karşılığı 50 TL ödeyerek yeni akreditasyon kartı bastırabileceklerdir.

** WT Lisansı olmayan antrenörlerin müsabakalarda sporcuların arkasına çıkmalarına izin verilmeyecektir.

Önemli Not: Müsabakalara kayıt yapacak sporcular İL MÜDÜRLÜKLERİ tarafından gönderilecek listelerde yer alan sporcular olmalıdır.

KONAKLAMA LİSTESİ

1)ÖZKAYMAK FALEZ HOTEL 5 YILDIZLI

200 ODA SINIRLI SAYIDA

SABAH AÇIK BÜFE KAHVALTI

AKŞAM AÇIK BÜFE YEMEK İÇİNDE 80 TL.

OTEL MAÇLARIN YAPILACAĞI YERİN KARŞISINDADIR

İLETİŞİM VE REZERVASYON İÇİN

TLF: 0242 238 5454

:0507 859 3632

2)BAŞARAN OTEL KONYAALTİ 4 YILDIZLI 65 TL YARIM PANSİYON

REZERVASYON

TLF: 0505 125 9714 Emek Hanım

:0507 859 3632 Aylin Hanım



3)ÖĞRETMEN EVİ ÖĞRENCİ 60 2 KİŞİLİK ODA 100 TL

TLF:0242 229 1431

4)OLBİYA HOTEL 2 KİŞİLİK ODA 120 TL SABAH KAHVALTI İÇİNDE

TLF:0242 229 0500

5)AKRAPOL HOTEL YARIM PANSİYON 75 TL

TEK KİŞİLİK ODA 100 TL TLF:0242 228 7233

6)MELTEM OTEL TEK KİŞİLİK 50 ÇİFT KİŞİLİK 70 TL

TLF:0535 671 7691

7)ÖZBEKHAN OTEL ODA KAHVALTI 60 TL

TLF:0242 229 6566

8-VOLKİ HOTEL ODA KAHVALTI 50 TL

TLF:0242 230 4950

9)GÜLİZAR HOTEL 3 KİŞİLİK ODA 120 TL SABAH KAHVALTILI

TLF:0532 5416814

SEALİFE OTEL

Alkolsuz her şey dahil 90 TL.

İLETİŞİM VE REZERVASYON İÇİN

Tel : 0 507 859 3632



