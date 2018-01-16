Türkiye Taekwondo Federasyonu, 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open) ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcularla ilgili bir duyuru yayınladı.





Turkish Open Genç Milli Takım Açıklaması



Türkiye Taekwondo Federasyonu, 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (5th İnternational Turkish Open) Gençler Milli Takımı olarak ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcularla ilgili bir duyuru yayınladı.

10-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ve sonuçları sitemizde duyurulan Hasan Taştan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında ilk 8’e giren sporcular milli takımda yer almaya hak kazanmıştır.



- Şampiyonada ilk 2’ye giren sporcuların tüm masrafları federasyonumuzca karşılanacak olup turnuvaya katılımları zorunludur. Diğer sporcular kendi imkanlarıyla turnuvaya iştirak edeceklerdir.

- Şampiyonada ilk 2’ye giren sporcuların WT Lisansları Federasyonumuz tarafından Uluslararası olarak vizelenecek ve turnuvaya kayıtları ile katılım ücreti Federasyonumuz sorumluluğunda olacaktır. Diğer sporcular, Uluslararası WT Lisanslarını kendileri vizeleyecek, turnuvaya kayıtlarını kendi kulüpleri üzerinden yapacak ve katılım ücretini kendileri ödeyecektir.

- 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Milli Takımımızı temsil edecek sporcuların sağlık raporu almaları zorunludur. Tüm sporcular aşağıda linkte belirtilen tüm branşlarda kontrollerini yaptırarak sağlık raporunu alacak ve 31 Ocak 2018 tarihine kadar Federasyonumuza kargo yoluyla ulaştıracaktır. Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ilk 2 sırada yer alan sporcuların sağlık raporu masrafı Federasyonumuz tarafından 600,00 TL’ye kadar fatura karşılığı ödenecektir.

- Turnuvaya katılacak sporcuların 22 Ocak 2018 tarihine kadar;

* Katılacaklarına dair bir dilekçe,

* Boy-kilo, beden ölçüsü (S – M – L – XL gibi) spor ayakkabı numarası

* İzin yazısı talep edilmesi durumunda (Okul Bilgisi, Bölüm-Sınıf Bilgisi ve Okul Numarası)

Federasyonumuz faks yoluyla (0312 310 90 42) bilgilerini ulaştırması gerekmektedir.