Antalya da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında yaptığı 7 maç sonunda final müsabakasını kaybeden Derya Türkiye 2. si oldu.





ŞAMPİYON KALDIĞIN YERDEN DEVAM EDİYOR



Edirne Belediyesi’nin genç yaşına rağmen efsane olma yolunda ilerleyen şampiyon Taekwondocusu DERYA EŞME 2018 sezonuna da zirvede başladı.

10-14 OCAK tarihlerinde ANTALYA ilinde düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında aynı gün içinde yaptığı 7 maç sonunda final müsabakasını sistem kararı ile şanssız bir şekilde kaybeden Derya Türkiye 2. Si oldu ve madalya koleksiyonuna bir gümüş madalya daha ekledi.

İlk 6 maçını nakavt veya yüksek sayı farkıyla kazanan Derya 12-12 biten final müsabakası sonrası altın puan raundu da 0-0 tamamlanınca maçı sistem kararıyla kaybetti ve yenilmeden ikinci oldu.



Şampiyon sporcuyu 6 yaşından bu yana yetiştiren ve elde ettiği büyük derecelerdeki en büyük pay sahibi olan, antrenörü ve aynı zamanda kuzeni olan Metin EŞME, yarışma sonrası basına yaptığı açıklamada şunları söyledi. “O gerçek bir şampiyon ve şehrimizin gururu. Bu genç yaşında inanılmaz bir kariyerinde sahibi. 2014 yılından bu yana her yıl Türkiye Şampiyonu oldu, bu yıl yapılacak diğer Türkiye Şampiyonalarında yine şampiyon olacağından hiç kuşkum yok.

2015 yılında KORE’ de yıldızlar, 2016 da KANADA’ da gençler Dünya 3.sü olarak şimdiden inanılmaz bir kariyer elde etti. En Büyük hedefimiz ise olimpiyat madalyası. Allah sağlık verirse bu hedefe ulaşmak için hiç durmadan çalışacağız. Derya çok özel bir yetenek ve çok özel bir sporcu. Ona sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.”



EŞME açıklamalarına şöyle devam etti. “Son yıllarda elde ettiğimiz büyük başarıların arkasındaki en büyük fiziksel güç EDİRNE BELEDİYESİ ve Başkanı Recep GÜRKAN’ dır.