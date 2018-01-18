"WT Grand Slam Champions Series 1" Müsabakalarının 3. ayagı 13 Ocak 2017 Tarihinde Çin'in Wuxi şehrinde yapılan. Ülkemizi temsil eden Rukiye Yıldırım'ın ilk turda yenilerek elendiği Şampiyonanın videolarını sizlere sunuyoruz.

Nafia Kuş, 13 Ocak 2017 Tarihinde yapılan Müsabakaların ilk turunda Çinli Chen Li’yi, çeyrek finalde Sırbistan’dan Milica Mandic’i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son dünya şampiyonu İngiliz Bianca Walkden’a yenilen milli taekwondocu bronz madalya maçında ise Polonya’dan Aleksandra Kowalczuk’u yenerek Bronz madalyanın sahibi oldu.

6 ocak 2018 de Çin'in Wuxi kentinde yapılan 2. hafta müsabakalarında Nur Tatar Çinli rakibi Mengyu ZHANG'a 11-9 yenilerek elendi.

13 Ocak 2018 Tarihinde yapılan 49 kg müsabakasında Rukiye Yıldırım Hırvat Kristina TOMIC'e 4. Raundda Altın vurulta 2-0 yenilerek elendi.

"WT Grand Slam Champions Series 1" Müsabakalarının 3. ayagı 13 Ocak 2017 Tarihinde Çin'in Wuxi şehrinde yapılan. Ülkemizi temsil eden Rukiye Yıldırım'ın ilk turda yenilerek elendiği Şampiyonanın videolarını sizlere sunuyoruz.

Şampiyonanın Tüm videolarını kolayca http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/92-wt-grand-slam-championships-series-1.html linkine tıklıyarakda izliyebilirsiniz.















































