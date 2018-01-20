Milli Taekwondocumuz İrem Yaman "WT Grand Slam Champions Series" Müsabakalarında 57kg da Şampiyon oldu ve 70.000$ ödül kazandı. Olimpiyatlar içinde çok degerli puanlar elde etti.





İREM YAMAN 57KG ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU OLDU.

TEBRİKLER , TEŞEKKÜRLER İREM YAMAN.

Milli Taekwondocumuz İrem Yaman Wuxi şehrinde yapılan "WT Grand Slam Champions Series" Müsabakalarında 57kg Finalinde Çinli rakibini 4. raundda Altın vuruşta 2-0 yenerek 57kg Şampiyonlar Şampiyonu oldu ve 70.000$ ödül kazandı.İrem Yaman bu şampiyonlukla birlikte Olimpiyatlar içinde çok çok degerli puanlar elde etti.

İrem Yaman İlk Turda Panamadan Carolena CARSTENS'i, Çeyrek Finalde 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Şampiyonu Büyük Britanya (İngiltere) dan Jade JONES'u sistem kararıyla yenerek Yarıfinale yükseldi. Yarı Finalde Çinli Zongshi LUO'yu 24-6 ve Finalde Lijun ZHAO yu altın vuruşta 2-0 yenerek "57kg ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU" oldu.

57 kiloda yarışan sporcumuz Zeliha AGRIS, Çeyrek finalde karşılaştıgı Çinli Lijun ZHAO'ye yenilerek, Hatice Kübra İlgun ilk turda Çinli Zongshi LUO'ya yenilerek elendi.

Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin yaptıgı açıklamada "Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nde milli sporcumuz İrem Yaman altın madalya kazandı. Sadece 12 seçilmiş sporunun mücadele ettiği organizasyonda 57 kiloda ilk kez üst düzey bir organizasyona katılan İrem Yaman, aralarında son 2 olimpiyat ve dünya şampiyonu İngiliz Jade Jones'i de yenerek altın madalya elde ederek bizleri gururlandırdı.

Şu anda 57 kiloda İrem Yaman, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün ile 2020 olimpiyatlarına katılma yolunda mücadele veriyoruz. Sporcularımızın mücadelesi ile kazanan Türk taekwondosu olacaktır. Hepsine olimpiyat yolunda başarılar diliyorum.

Elde edilen başarıdan dolayı Milli Takım Teknik Direktörümüz Ali Şahin'i, sporcumuzu ve ailesini kutluyorum" dedi.