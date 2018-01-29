5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open) Büyükler Milli Takımı olarak ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcularla ilgili bir duyuru yayınlandı.





Turkish Open Büyükler Milli Takım

Türkiye Taekwondo Federasyonu, 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open) Büyükler Milli Takımı olarak ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcularla ilgili bir duyuru yayınladı.

24-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ve sonuçları sitemizde duyurulan İsmet Iraz Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında ilk 8’e giren sporcular milli takımda yer almaya hak kazanmıştır.

- Şampiyonada ilk 2’ye giren sporcuların tüm masrafları federasyonumuzca karşılanacak olup turnuvaya katılımları zorunludur. Diğer sporcular kendi imkanlarıyla turnuvaya iştirak edeceklerdir.

- Şampiyonada ilk 2’ye giren sporcuların WT Lisansları Taekwondo Federasyonu tarafından Uluslararası olarak vizelenecektir. (20 Euro fark) Bu sporcularımızın turnuva kayıt ücreti Federasyon tarafından karşılanacak ve kayıtları Taekwondo Federasyonu tarafından yapılacaktır. Diğer sporcular, Uluslararası WT Lisanslarını kendileri vizeleyecek, turnuvaya kayıtlarını kendi kulüpleri üzerinden yapacak ve katılım ücretini kendileri ödeyecektir.

- 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Milli Takımımızı temsil edecek sporcuların sağlık raporu almaları zorunludur. Tüm sporcular aşağıda linkte belirtilen tüm branşlarda kontrollerini yaptırarak sağlık raporunu alacak ve 06 Şubat 2018 tarihinde Taekwondo Federasyonunda olacak şekilde kargo yoluyla ulaştıracaktır. BüyüklerTürkiye Taekwondo Şampiyonasında ilk 2 sırada yer alan sporcuların sağlık raporu masrafı Federasyon tarafından 600,00 TL’ye kadar fatura karşılığı ödenecektir.

* Son 2 yıl içerisinde Milli Takım adına müsabakaya katılan ve sağlık raporu çıkartan sporcuların, yeniden sağlık çıkartıp çıkartmayacaklarıyla ilgili olarak Taekwondo Federasyonunun 0312 310 88 16 numaralı telefonundan 132’yi tuşlayarak konuyla ilgili bilgi alabilir.

- Turnuvaya katılacak sporcuların 02 Şubat 2018 tarihine kadar;

* Katılacaklarına dair bir dilekçe,

* Boy-kilo, beden ölçüsü (S – M – L – XL gibi))

* İzin yazısı talep edilmesi durumunda (Okul Bilgisi, Bölüm-Sınıf Bilgisi ve Okul Numarası)

Türkiye Taekwondo Federasyonuna faks yoluyla (0312 310 90 42) bilgilerini ulaştırması gerekmektedir.