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Taekwondo Tekvando Hasan Eröz

x2018 01 eroz 01Ankara Adliye Spor Kulubunun başarılı sporcusu Hasan Bugra Eröz 68kg da Türkiye 5. si olarak  "Türkiye Open" da " Büyükler Taekwondo Milli Takımında ülkemizi temsil edecek.

2015 10 koyuncuspor tv
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Ankara İmparator Taekwondo Kick-Box Spor Kulubunde babası Murat Eröz'ün yanında yetişen Ankara Adliye Spor Kulubunun başarılı sporcusu Hasan Eröz Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 68kg da Türkiye 5. si olarak İstanbulda yapılacak olan "Türkiye Open Taekwondo Şampiyonasında " Büyükler Taekwondo Milli Takımında ülkemizi temsil edecek.

Milli Antrenör Murat Eröz yaptıgı açıklamada " Tüm sporcularımızın Ülkemizi en güzel şekilde, başarıyla temsil edeceklerine inacım tamdır. Oğluma ve Milli Takım'daki sporcularımıza yapilacak olan Uluslararası Turnuvada başarılar dilerim." dedi.

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