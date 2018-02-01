Ankara Adliye Spor Kulubunun başarılı sporcusu Hasan Eröz 68kg da Türkiye 5. si olarak "Türkiye Open" da " Büyükler Taekwondo Milli Takımında ülkemizi temsil edecek.





Ankara İmparator Taekwondo Kick-Box Spor Kulubunde babası Murat Eröz'ün yanında yetişen Ankara Adliye Spor Kulubunun başarılı sporcusu Hasan Eröz Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 68kg da Türkiye 5. si olarak İstanbulda yapılacak olan "Türkiye Open Taekwondo Şampiyonasında " Büyükler Taekwondo Milli Takımında ülkemizi temsil edecek.

Milli Antrenör Murat Eröz yaptıgı açıklamada " Tüm sporcularımızın Ülkemizi en güzel şekilde, başarıyla temsil edeceklerine inacım tamdır. Oğluma ve Milli Takım'daki sporcularımıza yapilacak olan Uluslararası Turnuvada başarılar dilerim." dedi.