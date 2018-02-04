Eski milli sporcumuz Yusuf Ekin "US OPEN" (Amerika Acik) Taekwondo turnuvasinda yine bir basariya imza atarak gögsümüzu kabartti.





28 ocak - 2subat 2018 tarihleri arasinda Nevada eyaletinin las vegas sehrinde duzenlenen dunya taekwondo federasyonun G2 klasmaninda olan "US OPEN" (Amerika Acik Taekwondo turnuvasinda" eski milli sporcumuz Yusuf Ekin yine bir basariya imza atarak gogusumuzu kabartti .

Klubunuden 2 sporcuyla 10-11 yas grubu minikler kategorisinde Pierce Bruno ve 12-14 yas grubu yildizlar kategorilerinde Devin Lee ile 2 gumus madalya alarak katildigi ilk uluslararasi turnuvada yine buyuk bir basariya imza atarak bizleride sevindirmis ve gurulandirmistir. Boylesi prestijli ve buyuk bir organizasyonda final oynama basarisi gosteren hocamizi kutluyoruz

Hocamizla yaptigimiz gorusmede : taekwondonun olimpik brans olmasindan sonra sporcular arasi rekabet daha da kizisti cunku olimpiyat madalayasi her sporcunun ve her antrenorun ruyasi herkes ona ulasmak icin cok calisiyor. Artik iyi sporcu, kotu sporcu yada favori ulke diye bir kavram kalmadi bunu 2016 rio olimpiyat oyunlarinda sampiyon olan urdunlu sporcudan ve 2017 dunya sampiyonasinda sampiyon olan suudi arabistanli sporcudan anlayabiliyoruz . Sistemi iyi analiz edebilen cabuk uyum saglayan ve dogru antrenmanlarla bunu destekleyen ulkeler, sporcular artik ya bir adim onde yada guclu ve favori diye tabir ettigimiz ulkelerle esit sansa sahip. Taekwondo sporunda video analizleri yapan , kondisyoner antrenorler ve Teknik direktorler kavramlarini cok duyacaz bundan sonra cunku hersey gibi taekwondo sporuda degisiyor gelisiyor bizlerinde “ bu oyunda bizde variz “ diyebilmemiz icin cok ama cok calismamiz lazim . grand slam, grand prix ,G1,G2 gibi turnuvalar taekwondonun tanitimi acisindan guzel organizasyonlar turnuvadaki oduller sporculari daha fazla hirslandiriyor

Puanlama sisteminde herhengi bir sikayetim yok 3 puan 4 puan maclari daha heyecanli kiliyor yanliz surekli degisen kurallar ve buna uyum gosteremekte zorluk ceken hakemler ve yapilan hatalar her hakemin kurallari yanlis veya farkli yorumlamasi bazen beni cileden cikariyor . ama sonucta onlarda insan hata yapabiliyor gun boyu butun maclari yonetmek hic kolay degil . sporculuk doneminde milli takim hocalarimizdan ogrendigimiz gibi bizlerde sporcularimiza sadece rakibi degil hakemleride yeneceksiniz diyerek motive etmeye ve bu probleminde ustesinden gelmeye calisiyoruz .

Sunu soylemek beni cok gururlandiriyor turnuvada sohbet ettigimiz antrenor arkadaslar veya sporcular eger poomse yapiyorlarsa Elif Aybuke Yilmaz i ,Kubra Dagli yi musabiklarsa Servet Tazegul u ve nur tatar i simdilerde Irem Yaman , Hatice Kubra ilgun , Zeliha Agris I sormalari beni cok gururlandiriyor Turk taekwondosunun dunya capinda ne kadar onemli bir yerde oldugunu gosterdigi gibi benide daha basarili olmak icin hirslandiriyor ve ulkeme azicikta olsa gerek tanitiminda katkida bulunabilimek icin motive ediyor .

2018 yili sezonunun butun spor camiamiza ve sporcu kardeslerime hayirli olmasini diliyorum ve insallah ulkemiz adina daha buyuk basarilar alarak sanli bayragimizi gondere cekip istiklal marisimizi tum dunyaya dinletmeyi nasip eder .