Osmangazi Koleji Gençlik Spor Kulübü 370 velinin izlediği, 170 sporcunun katıldığı kuşak sınavını başarıyla tamamladı.





Osmangazi Koleji Gençlik Spor Kulübü olarak Taekwondo Kuşak sınavımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

370 velimizin katıldığı kuşak sınavımızda,170 öğrencimizin birbirinden güzel tekniklerini ,hünerlerini sergileyip bir üst kuşağa geçmek için kıyasıya mücadele verirken defalarca alkış yağmuruna tutuldular.

Osmangaz Koleji Gençlik Spor Kulübü Koordinatörü ve Antrenörü Ekrem KESGİN hocamızın nezaretinde gerçekleştirilen bu güzel organizasyonda okul yönetim kurulumuz,okul müdürümüz "Tür sporuna katkı sağlayarak başarılı sporcular yetiştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını" dile getirdiler.

Kuşak sınavımızın gerçekleşmesinde bu organizasyonun hazırlanmasında yönetim kurulum başta olmak üzere heyecanımıza ortak olan çok değerli konuklarımız Nilüfer Gençlik Spor İlçe Müdürü Sayın Mutlu Akın'a , kıymetli sınav komisyon heyetine , bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Çok değerli velilerimize ve bu güzel programın gerçekleşmesine asıl sebep olan Sevgili sporcularımıza teşekkür ediyoruz..