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Taekwondo Tekvando

x2018 02 sude 01Avrupa Taekwondo Şampiyonu ve Milli Sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, Kanal 34'te yayınlanan, “Altın Adamlar” programına konuk oldu.

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Sude Yaren Uzunçavdar "KANAL 34’E Konuk Oldu

Özel Gökyüzü Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi, Avrupa Taekwondo Şampiyonu ve Milli Sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, Kanal 34'te yayınlanan, “Altın Adamlar” programına konuk oldu.

Uzunçavdar’ın başarılarla dolu geçen spor hayatı hakkında samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşiye, Özel Gökyüzü Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Özlem Türkyılmaz da katıldı.

Gökyüzü Ailesi olarak başta Kurucu-Genel Müdür Dr. Hüseyin Emin Öztürk, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin, öğrencilerinin her zaman destekçileri olduğunu belirtti.

Spor alanındaki başarının akademik hayatta da başarı getirdiğine dikkat çeken Türkyılmaz , öğrencilerinin spor, sanat, bilim, teknoloji gibi alanlardaki yeteneklerini keşfetmeye, geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
 


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