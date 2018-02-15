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Taekwondo Tekvando

x2018 02 erdogan tkd 04Erdogan Taekwondo Kulubu sporcuları 29kg Nehir Güneş Avrupa Kulupler Şampiyonu,57kg Berdan Ali Fırat Avrupa Kulupler Üçüncüsü oldu.

2015 10 koyuncuspor tv
2018 02 erdogan tkd

Erdogan Taekwondo Spor Kulubu sporcuları 29kg NehiR Güneş Avrupa Kulupler Şampiyonu,57kg Berdan Ali Fırat Avrupa Kulupler Üçüncüsü oldu.

Erdogan Taekwondo Spor KUlubu sahibi, Milli Antrenör, Şampiyonların hocası Erdal Erdogan Yaptıgı açıklamada " Kulubümüz sporcularından 29kg NehiR Güneş Avrupa Kulupler Şampiyonu olarak bayragımızı göndere çekmiştir.

Yine Kulubümüz sporcularından 57kg Berdan Ali Fırat Avrupa Kulupler Üçüncüsü olarak Bronz Madalya kazanmışltır. Başta sporcularımıza her türlü destegi saglıyan ailerini ve sporcularımı kutluyorum" dedi.

2018 02 erdogan tkd 01

 

2018 02 erdogan tkd 02

 

2018 02 erdal erdogan berdan ali firat nehir genis

 

 

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