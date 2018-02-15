Erdogan Taekwondo Kulubu sporcuları 29kg Nehir Güneş Avrupa Kulupler Şampiyonu,57kg Berdan Ali Fırat Avrupa Kulupler Üçüncüsü oldu.





Erdogan Taekwondo Spor Kulubu sporcuları 29kg NehiR Güneş Avrupa Kulupler Şampiyonu,57kg Berdan Ali Fırat Avrupa Kulupler Üçüncüsü oldu.

Erdogan Taekwondo Spor KUlubu sahibi, Milli Antrenör, Şampiyonların hocası Erdal Erdogan Yaptıgı açıklamada " Kulubümüz sporcularından 29kg NehiR Güneş Avrupa Kulupler Şampiyonu olarak bayragımızı göndere çekmiştir.

Yine Kulubümüz sporcularından 57kg Berdan Ali Fırat Avrupa Kulupler Üçüncüsü olarak Bronz Madalya kazanmışltır. Başta sporcularımıza her türlü destegi saglıyan ailerini ve sporcularımı kutluyorum" dedi.