2018'e güzel bir giriş yapan Flipper Spor Kulübü Taekwondofest2018'e ikisi Milli Forma altında toplam 7 sporcu ile yine kürsülerde yer aldı.





Flipper Spor Kulübü Turkish Open'da Yine Kürsülerde

2018'e güzel bir giriş yapan Flipper Spor Kulübü başarılarına uluslar arası arenada devam ediyor. Taekwondofest2018'e ikisi Milli Forma altında toplam 7 sporcu ile katılan takımımız yine kürsülerde yer aldı.

6-9 Şubat'ta Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasına katılan 2 Sporcumuzdan Tuğçe Tokgöz 3. maçta Sırp rakibine 8-4 yenilerek Büyükler 57kg Avrupa 5. oldu. Oğuz Tokgöz ise Uzun süre önde götürdüğü maçta Azeri rakibine 23-18 yenildi.

10-14 Şubat'ta Turkish Open Uluslar Arası Turnuvasında ise Kıran kırana maçlar vardı.

İlk gün Yıldız Sporcularımız Parladı. 44kg İdil Zafer 23-3, 8-1 ve 15-4 lük skorlarla yarı finale yükselirken son anda 7-5 yenilerek Üçüncülükte kaldı ve Bronz Madalya Kazandı.

61 kg Ozan Toytoğlu 23-3 ve 14-4 lük skorlarla çıktığı finalde Alman rakibine 14-6 yenildi ve ikinci olarak Gümüş madalya kazandı.

55kg Işıl Zafer ise 3-1, 11-0, 3-0 ve 20-3 skorlarla Altın madalya kazandı ve kırılması zor bir rekor kırarak üst üste 4. defa Turkish Open'da Şampiyon oldu .

İkinci gün yarışan gençlerimiz de kürsüdeydi. 59 kg Oğuz Tokgöz Ukrayna'yı 16-11 geçtikten sonra Kazakistan'a talihsiz bir sakatlık yaşadığı maçta 14-13 yenildi.

Milli Formayla ilk defa yarışan 46 kg Nilay Gürbüz güzel maç yapmasına rağmen Hollanda'ya 13-6 yenildi.

Diğer Milli Sporcumuz 42 kg Azra Çavuş ise Türk rakibini 22-0, Azeri rakibini 10-3, Kazak rakibini 13-5 yenerek çıktığı yarı finalde İranlı rakibine 12-5 yenilerek Üçüncü oldu ve Bronz madalya kazandı.

Flipper Spor Kulübü Antrenörü Milli Antrenör Uz.Dr.Oğuzhan Tokgöz:" Çok zorlu çok önemli bir turnuvayı başarıyla geride bıraktık. Ülkemizi, Tekirdağ'ı ve Saray'ı başarıyla temsil ettik. Trakya'nın en başarılı Kulübü olduk. 4 madalya kazandık. 3 sporcumuz Işıl, Ozan ve Azra Atina'da yapılacak Başkanlık Kupasında Milli Takıma girmeye hak kazandılar. Ayrıca Kulüp olarak da Atina'ya gideceğiz. İnşallah oradan da başarıyla dönüp Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı kazanacağız.2018'e güzel başladık, güzel gidiyoruz, daha da güzel olacak. Birçok Ulusal ve uluslar arası derece kazandık, Bu sene Milli Takıma 5 sporcu verdik. Tüm sporcularımı kutluyorum."

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