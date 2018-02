Edirne Belediye Spor Kulübü taekwondocuları Turkish Open’ ı da boş geçmedi ve bu çok önemli uluslar arası turnuvadan 3 madalya ile döndü.





EDİRNE BELEDİYE SPOR TURKISH OPEN’I BOŞ GEÇMEDİ

Son yıllarda ülkemizde taekwondo camiasının en başarılı kulüplerinden olan ve her büyük organizasyondan madalya ile dönen Edirne Belediye Spor Kulübü taekwondocuları Turkish Open’ ı da boş geçmedi ve bu çok önemli uluslar arası turnuvadan 3 madalya ile döndü.

PARLAYAN YILDIZLAR -EGE MUTLU, BATUHAN CELİL BOSTAN

Önemli müsabakalarda gösterdikleri performanslar ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla Edirne Belediye Spor’un parlayan yeni yıldızları olan EGE MUTLU ve BATUHAN CELİL BOSTAN bu çok önemli turnuvada da kürsüde yerlerini aldılar. Daha önce Türkiye 3. Sü olan iki sporcu’ da sıkletlerinde büyük bir performans göstererek 3. Oldular ve Edirne’ye ve ülkemize 2 bronz madalya getirdiler.

GERÇEK BİR ŞAMPİYON VE HER ZAMAN KÜRSÜDE- DERYA EŞME

Edirne’nin yetiştirdiği en büyük sporculardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve kariyerinde 2 kez Dünya 3. lüğü ve sayısız Türkiye derecesi olan, 2014 ten buyana her yıl aralıksız Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Taekwondo’ nun parlayan yıldızı Derya EŞME Turkish Open’ ı da boş geçmedi ve 49 kilo genç bayanlar da 3. Olarak ülkemize bir madalya da o getirdi. Derya bundan sonra da Nisan ayı sonunda Yunanistan’ın başkenti Atina’ da düzenlenecek olan WT Başkanlık kupasında ay yıldızlı bayrakla ülkemizi temsil edecek ve kota arayacak.

METİN EŞME “BAŞARI EDİRNE’NİN VE EDİRNE BELEDİYESİNİNDİR”

Edirne Belediye Spor’un antrenörü ve branş sorumlusu olan deneyimli çalıştırıcı Metin EŞME Uluslar arası Turkish Open Taekwondo Turnuvasının ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi “Edirne’miz gurur duysun ki yıllardır adı başarı ile özdeşleşen bir taekwondo takımları var. Her turnuvada şehrimizin ismini daha yukarılara çıkardık. Bu büyük mücadelenin en sevindirici yanı kendi şehrimizin gençleriyle elde edilen başarılar olması. Sporcularımız kendi alt yapımızdan yetişmekte. Ancak ne olursa olsun arkamızda Edirne Belediyesi gibi büyük bir güç olmasa bu başarılar hayal. Bu yüzden her başarının ardından Belediyemize ve arkamızda çok güçlü duran, Taekwondo’nun şampiyonlar liginde büyük ve paralı kulüplerle yarışabilmemize imkan sağlayan ve sporcularımızın her türlü ihtiyaçlarını önemseyerek karşılayan Başkanımız sayın Recep GÜRKAN’ a daha çok teşekkürü borç biliyoruz. Daha başarı yolunun yarısına çıktık, şimdi gözümüzü Olimpiyatlara diktik. Bu şehir kendi sporcusunu Olimpiyatlarda izlediğinde biraz nefes alacak, soluklanacak, keyfini sürecek ve hemen ardından, bu başarıları daha çok sporcumuza yaşatabilme hedefi için daha çok çalışacağız.”

Etiketler: Taekwondo, Tekvando, Turkish Open, Edirne Belediye Spor Kulubu, Metin Eşme, Derya Eşme,Ege Mutlu, Batuhan Celil Bostan,Koyuncuspor,