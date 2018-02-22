Türkiye Taekwondo Federasyonu, 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde Atina’da yapılacak WTE Başkanlık Kupası ile ilgili bir duyuru yayınladı.





WTE Başkanlık Kupası Duyurusu

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25-29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan WTE Başkanlık Kupası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Söz konusu organizasyonda Milli Takımımızı temsil edecek antrenör ve sporcularımızın tüm işlemleri Federasyonumuzca gerçekleştirilecektir.

WTE Başkanlık Kupasına kendi imkanlarıyla katılacak sporcu ve antrenörler için bir kriter belirlenmemiş olup;

* Kendi imkanlarıyla bordo pasaport çıkartacak ve Şengen vizesi alacaktır. (Yeşil pasaportu olanlar doğrudan Yunanistan’a giriş yapabilir)

* Konaklama ve yolculuk işlemleri kişilerin sorumluluğunda olacaktır.

* WTE Başkanlık Kupasına kayıtlar, Turkish Open 2018 gibi https://worldtkd.simplycompete.com/ adresi üzerinden yapılacaktır. (Katılım ücreti 100 Euro olup, antrenörler için WTE Koç Kartı zorunluluğu vardır)

* Kayıtlar, şu an Federasyonlar için açık olup, WTE’nin duyurusuna göre 20 Şubat 2018 tarihinde Yunanistan yerel saatiyle 17.00’de herkese açık hale gelecektir. (Kayıtlar 2000 sporcuya ulaşıldığında durdurulacaktır.)

* WTE Başkanlık Kupası;

a) Yıldızlar (2004-2005-2006 doğumlular)

b) Gençler (2001-2002-2003 doğumlular)

c) Büyükler (2001 ve altı doğumlular)

Kategorilerinde yapılacak olup;

Yıldızlarda ilk 4’e girenler 2018 Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası

Gençlerde ilk 4’e girenler 2018 Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası

Büyüklerde ilk 4’e girenler 2018 Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası’na kota alacaktır.

(Kota alan sporcular bu haklarını, talep ederlerse söz konusu şampiyonalar yerine yıl içinde gerçekleştirilecek 1. Avrupa Taekwondo Multi Oyunlarında kullanabilecektir)

WTE’nin kayıt duyurusu:

https://worldtaekwondoeurope.org/etu-multimedia/etu-press-releases

WTE Başkanlık Kupası Reglamanı:

https://worldtkd.simplycompete.com/event/11e7b014-e664-59a6-bb58-061174b37728/document/view