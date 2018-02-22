5.Uluslararası Açık Taekwondo Turnuvası (Turkısh Open)’a Kırklareli Ergin Spor Kulübü’nün başarısı damga vurdu.





10-14 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlen 5.Uluslararası Açık Taekwondo Turnuvası (Turkısh Open)’a Kırklareli Ergin Spor Kulübü’nün başarısı damga vurdu.

2017’de başarılarını 2018'de de devam ettirerek güzel bir giriş yapan Ergin Spor Kulübü başarılarına Uluslararası arenada da devam ediyor. Taekwondofest2018'e Üç’ü Milli Forma altında toplam 10 sporcu ile katılan takımımız yine kürsülerde yer aldı.

İlk gün, 47 Kg Yıldız Bayanlar kategorisinde ; Şefika Çakal tüm rakiplerini geride bırakarak ŞAMPİYON oldu.

51 Kg Yıldız Bayanlar kategorisinde; Şevval Çakal yarı final’de Alman rakibine 8-6 mağlup olarak BRONZ MADALYA’nın sahibi oldu.

49 Kg Genç Bayanlar kategorisinde; Duygu Kasırga Final’e yükselerek GÜMÜŞ MADALYA alarak kürsüde Bayrağımızı dalgalandırdı.

MİLLİ SPORCUMUZ DUYGU KASIRGA AFRİN'DE ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİ UNUTMADI..



2018’DE 6 SPORCUMUZ MİLLİ TAKIM’DA

Ergin Spor Kulübü Antrenörü Gökhan YEŞİL: 2018’ e de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10-14 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ‘’Hasan Taştan’’ Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Genç Bayanlar 49 kg kategorisinde Türkiye 3.sü olan Duygu Kasırga, 46 kg kategorisinde Türkiye 5.si olan Hilal Kaya, 55 kg kategorisinde Türkiye 6. Olan Sinem Yalap Milli Takım adına davet alarak 5.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasına 3’ü Milli Takım adına toplamda 10 sporcu ile katılım sağladık.

Avrupa,Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarına katılım için sporcularımızın mücadele verdiği Turkısh Open 'da zorlu maçlar ve sporcularımızın mücadelesi bizleri gururlandırdı.

Ülkemizi ve Kırklareli’ni başarıyla temsil ettik. Trakya’nın her zaman adını başarılarla duyuran kulübü olduk. 3 sporcumuz Şefika, Şevval ve Duygu Atina'da yapılacak Başkanlık Kupasında Milli Takıma girmeye hak kazandılar..

İnşallah oradan da başarıyla dönüp Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı kazanacağız.2018'e güzel başladık, güzel gidiyoruz, daha da güzel olacak. Birçok Ulusal ve uluslar arası derece kazandık, Bu sene Milli Takıma 6 sporcu verdik. Tüm sporcularımı kutluyorum." dedi.