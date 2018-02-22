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Taekwondo Tekvando Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım Seçmesi - Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu

x2018 01 ttf logo2018 Yılı Gençler Milli Takım Seçmeleri 10-11 Mart 2018 Tarihlerinde Konya da Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda yapılacak.

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Gençler Milli Takım Seçmesi - Konya

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençler Milli Takım Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Seçme Tarihi ve Yeri : 10-11 Mart 2018 - Konya | Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu

Müsabaka Programı :

9 Mart 2018, Cuma :
- Saat 16.00 - 18.00 arası erkek müsabakalarının tartıları

10 Mart 2018, Cumartesi - 1. Gün :
- Erkekler seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası bayan müsabakalarının tartıları.

11 Mart 2018, Pazar - 2. Gün :
- Bayanlar seçme müsabakaları.

Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarında değişiklikler yapabilir.

Teknik Kurul, seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.

- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.

- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.

- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.

Taekwondo camiasına önemle duyurulur.

Gençler Milli Takım Seçmesine Katılacak Sporcular

ERKEKLER

45 Kg

1 - Alihan Doğru - Ankara
2 - Alaattin Küskü - İstanbul
3 - Kerim Can Kurtulgil - İzmir
4 - Oğulcan Çalık - İstanbul
5 - Bilal Küskü - İstanbul
6 - Mestan Baytok - Diyarbakır
7 - Orhan Ensari - Gaziantep
8 - Ömer Delibaşlar - İzmir
9 - Server Balaban - Ankara
10 - Vedat Can İlbasan - İstanbul
11 - Zeynel Fırat Tanrıverdi - İzmir

48 Kg

Görkem Polat - Seçme Yok

51 Kg

1 - Ömer Yasin Orhan - İstanbul
2 - Ozan Ersoy - Samsun
3 - Muhammed Emin Alıcı - Kayseri
4 - Furkan Kadir Gürel - İzmir
5 - Burak Ölmez - Gaziantep
6 - İsmail Hakkı Şen - Adana
7 - Abdulah Orhan Şimşek - Gaziantep
8 - Yunus Emre Üngör - Gaziantep
9 - Tolga Çiçekgil - Ankara

55 Kg

Kemal Külük - Seçme Yok

59 Kg

1 - Emre Altun - Ankara
2 - Yunus Can Akkoyun - Ankara
3 - Onur Meşe - İstanbul
4 - Muhammed Talha Şen - İstanbul
5 - Mehmet Ali Kılıç - İzmir
6 - Resul Aydoğdu - Ankara
7 - Emir Bayansalduz - Malatya
8 - Arslan Demir - Ankara
9 - Onur Talha Soykan - Kastamonu
10 - Abdullah Gül - Manisa

63 Kg

Nesim Küskü - Seçme Yok

68 Kg

1 - Deniz Kurt - Ankara
2 - Seydi Vakkas Dağdelen - Gaziantep
3 - Batuhan Gül - Uşak
4 - Timuçin Şaşmaztin - İzmir
5 - Abdullah Polat - Ankara
6 - Mustafa Yılmaz - İstanbul
7 - Ramazan Altıntaş - Kırşehir
8 - Emirhan Kutsal - İstanbul

73 Kg

1 - Savaş Taştekin - Ankara
2 - Ahmet Muhammed Sert - Konya
3 - Berkant Çakmak - Ordu
4 - Ali Kirazlı - Denizli
5 - Özhan Öztürk - Düzce
6 - Doğukan Kurutaş - Ankara
7 - Hamza Taşkın - İstanbul
8 - Eyüp Emre Uçar - İstanbul
9 - İsmetcan Uc - İzmir

78 Kg

1 - Melih Yılmaz - Samsun
2 - Hüseyin Berat Demircioğlu - İstanbul
3 - Yunus Burak Avşar - Isparta
4 - Nazım Cihad Bilen - Ankara
5 - Fadıl Kadir Doymaz - Eskişehir
6 - Enbiya Taha Biçer - Yozgat
7 - Kadir Karadeniz - İstanbul
8 - Alperen Dalıcı - Elazığ

+78 Kg

Emre Kutalmış Ateşli - Seçme Yok

 BAYANLAR

42 Kg

Emine Göğebakan - Seçme Yok

44 Kg

1 - Vildan Kılıç - Ankara
2 - Aleyna Demirel - Bolu
3 - Beyza Nur Güngör- İstanbul
4 - Ruze Feyza Fidan - Samsun
5 - Hande Akyol - İstanbul
6 - İclal Yılmaz - Karaman
7 - İrem Taner - Ankara
8 - Zehra Nur Çakmak - İstanbul
9 - Aleyna Bursa - Bilecik
10 - Duygu Sakar - Samsun

46 Kg

1 - Zehra Altun - İstanbul
2 - Gözde Şahinbaz - Ankara
3 - Nilay Gürbüz - Tekirdağ
4 - İklima Betül Karakuş - Sivas
5 - Hilal Kaya - Kırklareli
6 - Rabia nur Kaya - Ankara
7 - Cemile Demir - Bursa
8 - Tuğçe Kader Esen - İstanbul

49 Kg

Elif Ilgın Öztabak - Seçme Yok

52 Kg

1 - Zeynep Şeyma Turhan - Eskişehir
2 - Şenizcan Aras - Mersin
3 - Nisa Nur Uysal - Konya
4 - Havva Nur Arslan - İzmir
5 - Ayşe Ebrar Duran - İstanbul
6 - Hülya Eda Kıranşal - Ankara
7 - Şükran Arife Akdemir - İstanbul
8 - Gülse Polat - Adana

55 Kg

1 - Emine Nur Palaz - Ankara
2 - Dilara Kartal - Eskişehir
3 - Nisa Özkaya - Yalova
4 - Kübra Aydın - Samsun
5 - Hatice Kolçak - Düzce
6 - Sinem Yalap - Kırklareli
7 - İlayda Aktay - Balıkesir
8 - Melike Özkan - İzmir
9 - Ahsen Şengün - Samsun

59 Kg

1 - Ayşenur Özcan - Konya
2 - Gözde Selin Kaya - Ankara
3 - Hacer Eyi - Ankara
4 - Belyanur Yılmaz - Kocaeli
5 - Şeyma Okulevi - İstanbul
6 - Huriye Nur Ergin - İstanbul
7 - İrem Baysal - Ankara
8 - Gizem Demirkol - Edirne

63 Kg

İkra Kayır - Seçme Yok

68 Kg

1 - Huri Korkut - Ankara
2 - Berra Nur Çiftçi - İstanbul
3 - Beste Türkoğlu - Tekirdağ
4 - Zulal Altın - Kocaeli
5 - Elif Su Tahta - Ankara
6 - Bengüsu Yılmaz - Samsun
7 - İpek Yıldırım - Kocaeli
8 - Simge Özcan - İstanbul
9 - Zehra Gündüz - Gaziantep

+68 Kg

1 - Dilara Arslan - Ankara
2 - Beyza Basma - Ankara
3 - Tuba Donukara - İstanbul
4 - Ayselnur Sağlık - Ankara
5 - Gülendam Unutmaz - Samsun
6 - Aleyna Akçay - İstanbul
7 - Semanur Doğan - Ankara
8 - Gaye Eriş - Eskişehir
9 - Ceren Gazi - Manisa

 

 

 

 

 

 

 

 

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