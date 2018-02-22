2018 Yılı Gençler Milli Takım Seçmeleri 10-11 Mart 2018 Tarihlerinde Konya da Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda yapılacak.
Gençler Milli Takım Seçmesi - Konya
Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençler Milli Takım Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Seçme Tarihi ve Yeri : 10-11 Mart 2018 - Konya | Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu
Müsabaka Programı :
9 Mart 2018, Cuma :
- Saat 16.00 - 18.00 arası erkek müsabakalarının tartıları
10 Mart 2018, Cumartesi - 1. Gün :
- Erkekler seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası bayan müsabakalarının tartıları.
11 Mart 2018, Pazar - 2. Gün :
- Bayanlar seçme müsabakaları.
Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarında değişiklikler yapabilir.
Teknik Kurul, seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.
- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.
- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.
- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.
- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.
Taekwondo camiasına önemle duyurulur.
Gençler Milli Takım Seçmesine Katılacak Sporcular
|ERKEKLER
45 Kg
1 - Alihan Doğru - Ankara
2 - Alaattin Küskü - İstanbul
3 - Kerim Can Kurtulgil - İzmir
4 - Oğulcan Çalık - İstanbul
5 - Bilal Küskü - İstanbul
6 - Mestan Baytok - Diyarbakır
7 - Orhan Ensari - Gaziantep
8 - Ömer Delibaşlar - İzmir
9 - Server Balaban - Ankara
10 - Vedat Can İlbasan - İstanbul
11 - Zeynel Fırat Tanrıverdi - İzmir
48 Kg
Görkem Polat - Seçme Yok
51 Kg
1 - Ömer Yasin Orhan - İstanbul
2 - Ozan Ersoy - Samsun
3 - Muhammed Emin Alıcı - Kayseri
4 - Furkan Kadir Gürel - İzmir
5 - Burak Ölmez - Gaziantep
6 - İsmail Hakkı Şen - Adana
7 - Abdulah Orhan Şimşek - Gaziantep
8 - Yunus Emre Üngör - Gaziantep
9 - Tolga Çiçekgil - Ankara
55 Kg
Kemal Külük - Seçme Yok
59 Kg
1 - Emre Altun - Ankara
2 - Yunus Can Akkoyun - Ankara
3 - Onur Meşe - İstanbul
4 - Muhammed Talha Şen - İstanbul
5 - Mehmet Ali Kılıç - İzmir
6 - Resul Aydoğdu - Ankara
7 - Emir Bayansalduz - Malatya
8 - Arslan Demir - Ankara
9 - Onur Talha Soykan - Kastamonu
10 - Abdullah Gül - Manisa
63 Kg
Nesim Küskü - Seçme Yok
68 Kg
1 - Deniz Kurt - Ankara
2 - Seydi Vakkas Dağdelen - Gaziantep
3 - Batuhan Gül - Uşak
4 - Timuçin Şaşmaztin - İzmir
5 - Abdullah Polat - Ankara
6 - Mustafa Yılmaz - İstanbul
7 - Ramazan Altıntaş - Kırşehir
8 - Emirhan Kutsal - İstanbul
73 Kg
1 - Savaş Taştekin - Ankara
2 - Ahmet Muhammed Sert - Konya
3 - Berkant Çakmak - Ordu
4 - Ali Kirazlı - Denizli
5 - Özhan Öztürk - Düzce
6 - Doğukan Kurutaş - Ankara
7 - Hamza Taşkın - İstanbul
8 - Eyüp Emre Uçar - İstanbul
9 - İsmetcan Uc - İzmir
78 Kg
1 - Melih Yılmaz - Samsun
2 - Hüseyin Berat Demircioğlu - İstanbul
3 - Yunus Burak Avşar - Isparta
4 - Nazım Cihad Bilen - Ankara
5 - Fadıl Kadir Doymaz - Eskişehir
6 - Enbiya Taha Biçer - Yozgat
7 - Kadir Karadeniz - İstanbul
8 - Alperen Dalıcı - Elazığ
+78 Kg
Emre Kutalmış Ateşli - Seçme Yok
|BAYANLAR
42 Kg
Emine Göğebakan - Seçme Yok
44 Kg
1 - Vildan Kılıç - Ankara
2 - Aleyna Demirel - Bolu
3 - Beyza Nur Güngör- İstanbul
4 - Ruze Feyza Fidan - Samsun
5 - Hande Akyol - İstanbul
6 - İclal Yılmaz - Karaman
7 - İrem Taner - Ankara
8 - Zehra Nur Çakmak - İstanbul
9 - Aleyna Bursa - Bilecik
10 - Duygu Sakar - Samsun
46 Kg
1 - Zehra Altun - İstanbul
2 - Gözde Şahinbaz - Ankara
3 - Nilay Gürbüz - Tekirdağ
4 - İklima Betül Karakuş - Sivas
5 - Hilal Kaya - Kırklareli
6 - Rabia nur Kaya - Ankara
7 - Cemile Demir - Bursa
8 - Tuğçe Kader Esen - İstanbul
49 Kg
Elif Ilgın Öztabak - Seçme Yok
52 Kg
1 - Zeynep Şeyma Turhan - Eskişehir
2 - Şenizcan Aras - Mersin
3 - Nisa Nur Uysal - Konya
4 - Havva Nur Arslan - İzmir
5 - Ayşe Ebrar Duran - İstanbul
6 - Hülya Eda Kıranşal - Ankara
7 - Şükran Arife Akdemir - İstanbul
8 - Gülse Polat - Adana
55 Kg
1 - Emine Nur Palaz - Ankara
2 - Dilara Kartal - Eskişehir
3 - Nisa Özkaya - Yalova
4 - Kübra Aydın - Samsun
5 - Hatice Kolçak - Düzce
6 - Sinem Yalap - Kırklareli
7 - İlayda Aktay - Balıkesir
8 - Melike Özkan - İzmir
9 - Ahsen Şengün - Samsun
59 Kg
1 - Ayşenur Özcan - Konya
2 - Gözde Selin Kaya - Ankara
3 - Hacer Eyi - Ankara
4 - Belyanur Yılmaz - Kocaeli
5 - Şeyma Okulevi - İstanbul
6 - Huriye Nur Ergin - İstanbul
7 - İrem Baysal - Ankara
8 - Gizem Demirkol - Edirne
63 Kg
İkra Kayır - Seçme Yok
68 Kg
1 - Huri Korkut - Ankara
2 - Berra Nur Çiftçi - İstanbul
3 - Beste Türkoğlu - Tekirdağ
4 - Zulal Altın - Kocaeli
5 - Elif Su Tahta - Ankara
6 - Bengüsu Yılmaz - Samsun
7 - İpek Yıldırım - Kocaeli
8 - Simge Özcan - İstanbul
9 - Zehra Gündüz - Gaziantep
+68 Kg
1 - Dilara Arslan - Ankara
2 - Beyza Basma - Ankara
3 - Tuba Donukara - İstanbul
4 - Ayselnur Sağlık - Ankara
5 - Gülendam Unutmaz - Samsun
6 - Aleyna Akçay - İstanbul
7 - Semanur Doğan - Ankara
8 - Gaye Eriş - Eskişehir
9 - Ceren Gazi - Manisa