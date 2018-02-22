Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcu sorunlarını çözmek için aktif olarak ALO 145 iletişim hattını devreye soktu.





ALO 145 Sporcu Danışma Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcu sorunlarını çözmek için aktif olarak ALO 145 iletişim hattını devreye soktu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcuların sorunlarının çözümü için ALO 145 hattını devreye soktu. “Sporcu Danışma Merkezi” olarak görev yapacak olan ALO 145, aktif sporcuların sorunlarını çözmek için çalışacak.

ALO 145 hattıyla ilgili detaylar için Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden de bilgi edinilebilir.