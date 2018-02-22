WT vs ITF 'ye baglı Taekwondocular PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunlarının Açılış Töreninde ortak bir gösteri düzenledi.





2018 Kış Olimpiyatlarında WT ve ITF Ortak Gösterisi

Dünya Taekwondo (WT) ve Uluslararası Taekwondo Federasyonu (ITF) temsilcileri, geçen hafta PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunlarının Açılış Töreninde bir araya geldi.

taekwondo da yapılan bu İşbirliği gösteri, Olimpiyatlar için iki Koreli halkı bir araya getirme gücünü yansıtıyordu. Sıfırdan daha düşük sıcaklıklara meydan okuyan gösteri , PyeongChanng 2018 Açılış Töreni öncesinde PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda bir açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Gösteri, Kore Cumhuriyeti'nden ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin sporcular aynı bayrağın arkasında bir araya gelerek dünyaya barış mesajı gönderen bir açılış törenine yöneldi.

Dünya Taekwondo Başkanı Chungwon Choue, "Bugün Dünya Taekwondo ve Uluslararası Taekwondo Federasyonu ve Kore Yarımadası için tarihi bir an " dedi. Küresel gerginliklerin arttığı bir dönemde, PyeongChang'daki WT ve ITF gösteri takımlarının ortak performansı ve PyeongChang 2018 Açılış Töreninde Birleştirilmiş Kore Olimpiyat Takımı'nın yürüyüşünde sporun ülkeleri bir araya getirme gücü olduğu yönünde çok güçlü bir mesaj verildi. "

WT gösteri ekibi, gösteri öncesi, yüksek vuruşlarla panoları parçaladı/kırdı. Bunları, bir dizi güç hareketi sergileyen ITF sporcuları izledi. İki ekip daha sonra ortak bir gösteri gerçekleştirdi. Sporcular, her hareketi alkışlayan 200 Kuzey Koreli ponponun vokal desteğini beğendi.

ITF ve WT, Ağustos 2014'te IOC Başkanı Thomas Bach'ın onayını aldılar. Bu Mutabakat Zaptı, Çin'in Nanjing Gençlik Olimpiyatları'nın oturum aralarında imzalandı.

ITF Gösteri Ekibi, Rusya'nın Çelyabinsk kentindeki 2015 WT Dünya Taekwondo Şampiyonasında ve Muju, Güney Kore'deki 2017 WT Dünya Taekwondo Şampiyonasında gösterilerini yapmak/gerçekleştirmek için WT Demonstrasyon Ekibine katıldı. Muju turnuvasının oturum aralarında ITF Başkanı Yongson Ri ve WT Başkanı Choue, PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ortak bir performans yapmayı kararlaştırdılar

Kış Oyunları boyunca gerçekleşen uzlaşı sonucunda, iki takım da Güney Kore'nin kıyı kenti Sokcho'da gösteri yapacak ve ITF konukları evlerine dönmeden önce Seul'de iki etkinlik daha düzenleyecek.

Kaynak: WT