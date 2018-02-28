Türkiyenin en başarılı Taekwondo Spor Kuluplerinden olan Ankara Adliye Spor Kulubu, Türkiye de ve Avrupa da İstiklal Marşımızı okuttu. Ülkemize bir çok şampiyonluklar kazandırdı.







Ankara Adliye spor Kulubu 4-14 şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul da yapılan "Kulupler Avrupa Taekwondo" Şampiyonasında 7 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz Madalya kazandı.

Ankara Adliye spor Kulubu elde ettiği bu başarılı sonuçlarla "Kulupler Avrupa Şampiyonasında" Yıldız Erkeklerde Birinci, Yıldız Bayanlarda Birinci, Genel Klasmanda Birinci ve Genç Bayanlarda 5. olarak çok büyük bir başarıya imza attı ve Tüm Türkiye yi gururlandırdı.



Ankara Adliye Spor Kulubu Antrenörü İlyas Uluyılmaz sitemize yaptıgı açıklamada "Adliye Spor Olarak Türk Taekwondosuna kazandırdıgımız başarılardan, istiklal Marşımızı okutmaktan, ayyıldızlı bayragımızı göndere çektirmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizde yapılan "Avrupa Kulupler Kupası", "Poomsae Açık" ve "Türkiye Açık Taekwondo şampiyonlarında" Birincilikler Almakdan dolayı çok çok mutluyuz. Kulubümüz Yunanistanda yapılacak olan "WT Başkanlık Kupası" şampiyonasında 19 sporcumuzla ülkemizi temsil edecek.

Türkiyemize , Sporumuza ve Türk Taekwondosuna büyük katkılar saglamaktan, kazandıgımız bu büyük başarılardan dolayı bize daima destek olan Başkanımız Ali KUŞÇUOĞLU'na, Başkan Yardımcımız İsmail ULUKUL'a, Taekwondo Şube Sorumlumuz Metin KILIÇ'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Avrupa Şampiyonasında Kazanılan Dereceler:

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Adil Tekin 1.(Altın Madalya)

Mert Dönmez 1.(Altın Madalya)

Yiğithan Kılıç 1.(Altın Madalya)

Oguzhan Kılıçkaya 1.(Altın Madalya)

Nehir Geniş 1.(Altın Madalya)

Bengisu Işıkkaya 1.(Altın Madalya)

Dilara Arslan 1.(Altın Madalya)

Bengü Alkan 2.(Gümüş Madalya)

Fatma Törehan 2.(Gümüş Madalya)

İlkay Tekin 2.(Gümüş Madalya)

U. Talha Şirin 2.(Gümüş Madalya)

Ceren Tuna 3.(Bronz Madalya)

Ayselnur Saglık 3.(Bronz Madalya)

M. Hulusi Onar 3.(Bronz Madalya)

E. Yağmur Akpolat 3.(Bronz Madalya)

Ankara Adliye Spor Kulubu "Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında " 4 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanarak çok büyük bir başarıya imza attı..



Turkish Open'da Kazanılan Dereceler:

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Mert Dönmez 1.(Altın Madalya)

Yiğithan Kılıç 1.(Altın Madalya)

Ogushan Kılıçkaya 1.(Altın Madalya)

Nehir Geniş 1.(Altın Madalya)

Bengisu Işıkkaya 2.(Gümüş Madalya)

M. Hulusi Onar 2.(Gümüş Madalya)

Server Balaban 2.(Gümüş Madalya)

S. Yaren Uzunçavdar 2.(Gümüş Madalya)

Tolga Çiçekgil 2.(Gümüş Madalya)

Ceren Tuna 3.(Bronz Madalya)

Hacer Eyi 3.(Bronz Madalya)