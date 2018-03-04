Sofya Açık Taekwondo Turnuvası'nda yarışan sporcularımız 4 Altın ve 1 Bronz , Toplam 5 Madalya kazandı.





Sofya Açık Taekwondo Turnuvasından 5 Madalya

Bulgaristan'da yapılan Uluslararası Sofya Açık Taekwondo Turnuvası'nda tatamiye çıkan taekwondocularımız 5 madalya kazanmayı başardı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda puan veren ve 43 ülkeden 1112 sporcunun katıldığı Uluslararası Sofya Açık Taekwondo Turnuvası'na Taekwondo Milli Takımı adına 4 bayan sporcu katıldı.

57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 73 kiloda Nafia Kuş ve 49 kiloda Rukiye Yıldırım Altın madalya kazanırken, 53 kiloda yarışan Zeliha Ağrıs bronz madalya kazandı.



Turnuvaya Ankara Ulaştırma Spor Kulübü adına katılan Türkiye Şampiyonu İkra Kayır rakiplerini yenerek Altın madalya kazandı.

Bu sonuçlarla Türkiye Genel Klasmanda Tunus ve İngiltere'nin ardından üçüncülüğü elde etti.