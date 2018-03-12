Gençler Milli Takım seçmesi 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Konya da yapıldı.Seçmeler sonucu Genç Milli Takım kadrosu belli oldu.
Gençler Milli Takım seçmesi 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Konya da yapıldı.Seçmeler sonucu Genç Milli Takım kadrosu belli oldu.
Gençler Milli Takım Seçme Müsabakası 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Konya'da yapıldı.
|ERKEKLER
45 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Server Balaban - Ankara
48 Kg
Görkem Polat - Seçme Yok
51 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Ömer Yasin Orhan - İstanbul
55 Kg
Kemal Külük - Seçme Yok
59 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Arslan Demir - Ankara
63 Kg
Nesim Küskü - Seçme Yok
68 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Seydi Vakkas Dağdelen - Gaziantep
73 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Savaş Taştekin - Ankara
78 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Melih Yılmaz - Samsun
+78 Kg
Emre Kutalmış Ateşli - Seçme Yok
|BAYANLAR
42 Kg
Emine Göğebakan - Seçme Yok
44 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Vildan Kılıç - Ankara
46 Kg
Seçmeyi Kazanan :
İklima Betül Karakuş - Sivas
49 Kg
Elif Ilgın Öztabak - Seçme Yok
52 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Zeynep Şeyma Turhan - Eskişehir
55 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Emine Nur Palaz - Ankara
59 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Ayşenur Özcan - Konya
63 Kg
İkra Kayır - Seçme Yok
68 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Huri Korkut - Ankara
+68 Kg
Seçmeyi Kazanan :
Dilara Arslan - Ankara