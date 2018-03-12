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x2018 01 ttf logoGençler Milli Takım seçmesi 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Konya da yapıldı.Seçmeler sonucu Genç Milli Takım kadrosu belli oldu.

2015 10 koyuncuspor tv

Gençler Milli Takım seçmesi 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Konya da yapıldı.Seçmeler sonucu Genç Milli Takım kadrosu belli oldu.

 

Gençler Milli Takım Seçme Müsabakası 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Konya'da yapıldı.

ERKEKLER

45 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Server Balaban - Ankara

48 Kg

Görkem Polat - Seçme Yok

51 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Ömer Yasin Orhan - İstanbul

55 Kg

Kemal Külük - Seçme Yok

59 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Arslan Demir - Ankara

63 Kg

Nesim Küskü - Seçme Yok

68 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Seydi Vakkas Dağdelen - Gaziantep

73 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Savaş Taştekin - Ankara

78 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Melih Yılmaz - Samsun

+78 Kg

Emre Kutalmış Ateşli - Seçme Yok 		BAYANLAR

42 Kg

Emine Göğebakan - Seçme Yok

44 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Vildan Kılıç - Ankara

46 Kg

Seçmeyi Kazanan :
İklima Betül Karakuş - Sivas

49 Kg

Elif Ilgın Öztabak - Seçme Yok

52 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Zeynep Şeyma Turhan - Eskişehir

55 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Emine Nur Palaz - Ankara

59 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Ayşenur Özcan - Konya

63 Kg

İkra Kayır - Seçme Yok

68 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Huri Korkut - Ankara

+68 Kg

Seçmeyi Kazanan :
Dilara Arslan - Ankara
Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

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